Sandra Milo, il ricordo di amici e colleghi. Pupi Avati: “Intelligente e acuta, ma in lei prevaleva la bontà”

Roma, 29 gennaio 2024 - La morte di Sandra Milo ha scosso il mondo dello spettacolo, tante le reazioni di amici e colleghi. Pupi Avati, che la diresse nel 2003 nel film 'Il cuore altrove', racconta: "Era una donna di una generosità affettiva incredibile. Una persona con cui era facile diventare amici e i suoi slanci di affetto e la sua spontaneità erano autentici. Era intelligente, acuta ma in lei prevaleva la bontà, prevaleva la disponibilità nei confronti delle persone". Il regista svela: "La volli nel film 'Il cuore Altrove' soprattutto perché ero molto incuriosito, essendo io un grande estimatore di Fellini, di tutto quello che lei sapeva del mondo felliniano. Il piacere di averla con me sul set per un certo periodo era anche quello di poter ascoltare da lei aneddoti e ricordi che magari non aveva condiviso in pubblico. C'era il grande piacere di avere con me la testimone di un cinema che non c'era più e soprattutto di un regista che non c'era più, con cui aveva avuto, come sappiano tutti, non solo un rapporto professionale ma un rapporto molto profondo". E aggiunge: "La cosa che mi sorprese di più fu la sua paura di non essere all'altezza. Un'attrice che aveva fatto dei film che erano nella storia del cinema era ancora insicura e a me le persone insicure sono quelle che piacciono di più. La sua disponibilità e la sua fragilità probabilmente le avevano resa difficile la vita".

Claudia Cardinale commossa: ''Un grande dispiacere la scomparsa di Sandra Milo. Avevamo tante cose in comune. Entrambe originarie dalla Sicilia e nate in Tunisia, portava lo stesso nome di mia madre: Greco. Forse eravamo parenti chissà…?''. L'attrice, che fu tra le muse del regista Federico Fellini come la Milo, ricorda: ''Oggi perdo un pezzo della mia famiglia, la mia famiglia del cinema. Sandra è stata una immagine di grande vitalità e così la voglio ricordare e sarà ricordata".

Pierluigi Diaco, collega e amico personale dell’attrice: "Sandra è stata un'amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo". Diaco continua: "Per il gruppo di lavoro di 'Io e te' e 'Io e te di notte' è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l'ha consacrata per ciò che era: una grande artista". E annuncia: "La puntata di oggi di BellaMà sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione tv, avvenuta da noi lo scorso anno".

All'attrice, ormai novantenne, scomparsa oggi nella sua casa di Roma, Laura Pausini dedicherà un concerto, l'artista scrive su X: "Buon Viaggio Cara Sandra. La tua dolcezza, la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi". Su Instagram invece il ricordo l'attrice Claudia Pandolfi: "Una donna incredibilmente affettuosa, gioviale, luminosa. Ciao Sandra delle meraviglie". Il re dei paparazzi Rino Barillari l'ha immortalata molte volte negli anni d'oro del cinema italiano: "Sandra Milo è stata la regina della dolce vita, delle nottate romane e degli amici. Dove c'era lei, c'era sorriso, allegria e rendeva tutto speciale. Quando arrivava, accompagnata sempre da grandi personaggi, le serate si animavano e c'era subito la notizia". Per Barillari "è la fine del Novecento, dopo di lei non c'è nessuno. Molto intelligente e sempre gentile e sorridente. Era una donna unica. Sarà difficile trovare un altro personaggio così".

Simona Ventura, conduttrice della settima edizione dell'Isola Famosi nel 2010, su X scrive: "Sandra non ci credo… Ho sempre pensato che questo momento non sarebbe arrivato mai. Ti ho sempre voluto e ti vorrò sempre tanto tanto bene. Vola tranquilla Sandra. Staremo vicini noi ai tuoi figli". L'omaggio di Giovanni Minoli, con cui collaborò a 'Mixer' su Rai2: "Una grandissima, sia come persona che come attrice. Sandra era una donna unica, vera, sincera e totalmente anticonformista, diceva quello che pensava e faceva quello che voleva. E quando ha scoperto il suo ruolo a 'Mixer' l'ha interpretato nel modo migliore". E aggiunge: "Di svampito non aveva niente, aveva inventato un personaggio ma era una donna di un'intelligenza, di una concretezza e di una visione molto attenta", ricordando che nel 1984 "Con 'Piccoli fans' fece un programma che oggi copiano tutti".

"L'ho appena saputo e stavo svenendo. Sandra Milo era una donna molto speciale che parlava d'amore. Era una grande madre che ha lavorato con i grandi del cinema", dichiara all'Adnkronos Marisa Laurito che insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi ha condiviso il programma 'Quelle brave ragazze'. "Sono molto addolorata. Sandra aveva una grande vitalità e tanta voglia di amare. Era una donna straordinaria, speciale. Sicuramente, di altri tempi".

