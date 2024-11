San Giacomo della Marca: profilo del santo del giorno, 28 novembre

Il 28 novembre la Chiesa Cattolica celebra San Giacomo della Marca, uno dei santi più venerati nel panorama cristiano. Nato a Monteprandone, nelle Marche, nel 1394, San Giacomo è noto per il suo impegno nella riforma della Chiesa e nell'evangelizzazione durante il tumultuoso periodo del Rinascimento.

La vita e le opere di San Giacomo della Marca

San Giacomo della Marca entrò nell'Ordine dei Frati Minori a vent'anni, dopo aver studiato legge e filosofia. La sua vita fu segnata da un'intensa attività predicatrice, che lo portò a viaggiare in numerose nazioni europee, inclusi Balcani e Medio Oriente, con l'obiettivo di combattere l'eresia e promuovere la pace tra i cristiani. Fu un fervente difensore della dottrina francescana e si dedicò con passione alla lotta contro gli usurai, cercando di instaurare principi di equità economica basati sui valori del Vangelo.

Il processo di canonizzazione e le curiosità

San Giacomo della Marca fu canonizzato nel 1726 da Papa Benedetto XIII. Una delle curiosità più interessanti riguarda il suo corpo, che si dice sia incorrotto. Un altro aspetto notevole è la sua capacità di attrarre grandi folle durante le sue predicazioni, spesso riuscendo a convertire molti al cristianesimo. Inoltre, è autore di diverse opere teologiche che ancora oggi sono studiate per la loro profondità e acume.

Celebrazioni e devozioni nel mondo

San Giacomo della Marca è particolarmente venerato nelle Marche, sua terra natale, dove numerosi fedeli partecipano alle messe e alle processioni in suo onore. Inoltre, è il patrono di Monteprandone, che ospita una basilica a lui dedicata. Anche in altre parti del mondo, come in Croazia e nei paesi balcanici, San Giacomo è celebrato per il suo ruolo nella diffusione del cristianesimo e nella promozione della pace tra le diverse comunità religiose.

In conclusione, San Giacomo della Marca non è solo un esempio di fede e dedizione religiosa, ma anche un simbolo di come i valori cristiani possano essere vissuti attivamente per promuovere giustizia e pace. La sua eredità continua a ispirare molti credenti in tutto il mondo, rendendolo uno dei santi più amati e rispettati nella storia della Chiesa.