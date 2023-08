Rihanna è diventata mamma bis, il nome è (ancora) un mistero

Roma, 23 agosto 2023 – Di recente la cantante Rihanna (Robyn Rihanna Fenty) ha partorito un bebè. Per il momento si sa solo che è un altro maschietto, fratellino minore di RZA, nato a maggio 2022. La star e imprenditrice di successo di cosmetici e lingerie ha avuto i suoi due piccoli con il compagno, il rapper A$AP Rocky (all’anagrafe Rakim Athelaston Mayers).

Mistero

Secondo il sito di intrattenimento ‘TMZ’, il secondogenito dei due musicisti sarebbe nato all'inizio di agosto. “Fonti dirette e ben informate ci hanno riferito che il bambino è venuto alla luce il 3 agosto a Los Angeles”, hanno riportato i media americani. Anche se il nome del bambino non è ancora noto, pare sia stato rivelato che cominci con la lettera ‘R’.

L’annuncio da star

L'ultima volta che Rihanna è stata avvistata in pubblico è stata alla fine di luglio, quando ha cenato con Rocky nel suo ristorante italiano preferito a Santa Monica, in California, quando ormai la gravidanza era già quasi agli sgoccioli. L’annuncio della dolce attesa della diva è avvenuto in modo spettacolare a febbraio 2023, durante l'intervallo del Super Bowl. In occasione della sua performance, RiRi ha indossato una tuta fiammeggiante, rosso fuoco, da cui è spuntato un bel pancione tra lo stupore e l’entusiasmo degli spettatori.

Prima amici

Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme ormai da tre anni. I due, in precedenza, erano molto amici e hanno collaborato spesso per eventi e progetti professionali. Chi li conosce bene ha sempre sottolineato il particolare feeling e la complicità che hanno mostrato quando erano insieme da qualche parte. A maggio 2015, in un’intervista alla radio, il rapper aveva negato che tra loro ci fosse mai stato qualcosa in più dell’amicizia. “Non è ciò che sto cercando”, aveva detto in quell’occasione.

Innamorati dal 2020

La relazione sentimentale tra loro sarebbe iniziata nel 2020, all’inizio dell’epoca del Covid. In un'intervista a ‘GQ’ nel maggio 2021 A$AP Rocky ha confermato di essere fidanzato con Rihanna e l'ha definita ‘L'Unica’. Un mese prima, una fonte aveva riferito a ‘Us Weekly’ che la coppia era stata vista “tenersi per mano e ridere” durante una serata a Los Angeles. Secondo alcuni qualche tempo fa, in segreto, si sarebbero tenute le nozze tra la popstar e il rapper.

Alti e bassi

Se il matrimonio tra loro sia stato effettivamente celebrato, nessuno lo sa con certezza. Quello che però è evidente è che la loro storia procede, nonostante non siano mancati alti e bassi. Un anno fa, in un momento di presunta crisi, stando ai tabloid, non deve certo aver giovato l’arresto a Los Angeles del rapper a causa di una sparatoria avvenuta a novembre 2021. Il cantante è stato poi rilasciato su cauzione. Poco dopo, sempre nel 2022, i due hanno accolto il loro primogenito RZA (chiamato così in onore del leader del collettivo musicale Wu-Tang Clan). E ora hanno allargato ulteriormente la loro famiglia.

Allineati

In un'intervista a ‘British Vogue’, a febbraio 2023, Rihanna ha parlato della sua relazione con il suo compagno e ha condiviso alcuni dettagli sulla loro esperienza della genitorialità. “Siamo migliori amici con un bambino”, ha commentato l’artista. “Dobbiamo essere sulla stessa lunghezza d'onda, ma in fondo il nostro rapporto ha sempre avuto questa caratteristica. Tutto cambia quando hai un bambino, ma direi che ciò non ha fatto altro che avvicinarci”.

Mamma bis

Gli amici più intimi dicono che adesso, diventata mamma per la seconda volta, RiRi sia al settimo cielo. “Ora sente che la sua famiglia è completa”, ha rivelato una fonte a ‘People’. Ha aggiunto un altro testimone: “È qualcosa che ha sempre sognato. Le piace essere madre”. La popstar originaria di Saint Michael (Barbados) ha condiviso la sua gioia con i suoi fan durante la gravidanza e nei mesi successivi alla nascita, così come non ha nascosto le difficoltà iniziali della maternità: “Non potevo credere di essere diventata in pratica due persone”, ha dichiarato la star in un'intervista a ‘Vogue’ dopo la nascita del primogenito. “È incredibile. Anche i primi giorni sono straordinari: non si dorme per nulla, nemmeno se si vuole”.