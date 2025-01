Come riciclare le scatole di panettone e pandoro: idee creative ed economiche

Durante le festività natalizie, pandoro e panettone sono stati immancabili protagonisti delle nostre tavole, sia artigianali che industriali, classici o creativamente farciti. Sono dolci della tradizione italiana ideali da gustare, pure dopo l’Epifania, se in giro per casa c’è ancora qualche goloso avanzo. Ma, una volta consumato tutto il prodotto, si pone la questione dello smaltimento delle loro scatole. Invece di gettarle via, con un po’ di estro e pazienza si possono riutilizzare in modo creativo, trasformandole in oggetti utili per l’ambito domestico o in simpatici giochi per i più piccoli.

Portaoggetti

Se si ha bisogno di fare ordine nel proprio appartamento, soprattutto se si vive in spazi piccoli, si possono usare le vecchie scatole di pandori e panettoni per riporre alcuni oggetti di piccole dimensioni. Si possono anche adattare alle misure dei cassetti, ritagliandole per ottimizzare lo spazio. I contenitori di cartone dei dolci natalizi possono servire anche per confezionare in modo artigianale alcuni pensierini da regalare a parenti e amici.

Barattolo per popcorn

Le scatole del pandoro sono ideali per creare un barattolo per popcorn, perfetto per una serata in famiglia davanti al televisore. In questo caso basta rivestire l’esterno con carta da pacchi e utilizzare un tovagliolo all'interno per raccogliere i cornetti di mais scoppiettanti. Per realizzare un pratico svuota-tasche, invece, occorre tagliare una sezione della scatola. Si decora poi l’esterno come si desidera.

Casetta per uccellini

Con un semplice taglio su uno dei lati della scatola, la si può trasformare in una casetta per uccellini da appendere in giardino o sul balcone. Occorre ovviamente rivestirla con materiale impermeabile per proteggerla dalle intemperie.

Teatrino per burattini

Con le scatole avanzate di pandoro o panettone si può creare un mini-teatro per bimbi. Si taglia un'apertura rettangolare sulla scatola. Si decora l’esterno e si aggiunge una piccola tenda per dare un effetto scenico e creare una simpatica cornice per burattini e marionette

Tamburi e canestri

Le scatole dei dolci natalizi, infine, possono diventare anche uno strumento musicale rudimentale per i più piccoli. In questo caso si copre l’apertura superiore della scatola con della plastica resistente, per creare una sorta di tamburo. I bambini, poi, possono usare cucchiai di legno come bacchette per suonare. Ma le confezioni di pandori e panettoni possono essere riadattate come canestri per il minibasket: si eliminano le basi della scatola e si appende la struttura a un chiodo o a un attaccapanni.