Quando Baudo diventò una star

Assemblaggio dei momenti da incorniciare della tv che fu, cavalcata tra personaggi del piccolo schermo e figure nobili della storia nazionale, rivista sfaccettata, commovente ed esilarante di immagini tratte dalla miniera delle Teche Rai, un archivio da oltre un milione di materiali dal 1954 ad oggi. Torna l’estate e torna, puntuale, l’appuntamento cult con Techetechetè: da mercoledì 85 puntate dedicate ai big della tv, della canzone, del cinema e dell’intrattenimento, in onda alle 20.35 circa su Raiuno, tutti i giorni fino all’8 settembre.

La prima puntata – mercoledì – non poteva che essere dedicata a Pippo Baudo nel giorno del suo 87° compleanno. Oltre sessant’anni di carriera alle spalle, decine di show, tredici festival di Sanremo, per non contare le centinaia di talenti lanciati nello showbiz, Superpippo resta uno dei simboli indiscussi del servizio pubblico.

Saranno poi ricordati personaggi amati dal pubblico nella ricorrenza di anniversari speciali: Raffaella Carrà, Anna Magnani a 50 anni dalla scomparsa, Sergio Endrigo, Lelio Luttazzi che avrebbe compiuto cento anni, Alberto Sordi nel ventennale della morte, Mariangela Melato scomparsa dieci anni fa e anche I promessi sposi, a 150 anni dalla morte di Manzoni.

Quest’anno le teche arrivano anche in prima serata, dal 22 luglio, con Techetecheshow, il sabato sera per sei appuntamenti condotti da Flavio Insinna, che per l’occasione si sposterà nei luoghi dei personaggi celebrati negli speciali. Si partirà da Monghidoro, il paese di Gianni Morandi, per proseguire per Roma, fra i fan di Claudio Baglioni. Per raccontare Battisti si farà tappa nella natia Poggio Bustone e un viaggio sul Tevere farà da sfondo al racconto di Gigi Proietti. Dagli studi Rai sarà raccontata Raffaella Carrà. Chiuderà la serie Fiorello, per una puntata che partirà dalla sua Sicilia.