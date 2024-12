Pumpkin Spice Blush, il make-up caldo e speziato di tendenza su TikTok

Negli Stati Uniti, l’arrivo della stagione fredda segna l’inizio del periodo del Pumpkin Spice Milk, il latte speziato alla zucca. Si tratta di una famosa bevanda a base di latte, zucca e spezie a cui si ispira una nuova tendenza per il trucco: il Pumpkin Spice Blush, diventato rapidamente popolare su TikTok. Il trend, già adottato da numerose celebrità come Jennifer Lopez ed Emily Ratajkowski, è apprezzato per la capacità di donare al viso un aspetto caldo, naturale e chic, rendendolo ideale per l’inverno e non solo.

Caratteristiche

La tecnica del Pumpkin Spice Blush prevede l’utilizzo di tonalità calde che spaziano dall’arancio e rame al giallo bronzo, con accenti di rosso, creando un effetto caldo e naturale. Questo trucco valorizza particolarmente gli incarnati con sottotoni caldi e si armonizza bene con capelli scuri, rossi o dorati. Tuttavia, grazie alla possibilità di modulare l’intensità, può essere adattato a diverse carnagioni e colori di occhi e chioma. È ideale da abbinare a rossetti nude o balsami labbra trasparenti, questo stile make-up si adatta a molteplici occasioni, dalla vita quotidiana alle feste natalizie.

Applicazione

Per ottenere un perfetto Pumpkin Spice Blush si consiglia di procedere seguendo alcuni passaggi. Per cominciare, occorre applicare un blush o bronzer marrone sugli zigomi. In precedenza, se si desidera, si può realizzare una semplice base con un fondotinta leggero e luminoso, possibilmente con sottotono caldo. Poi si sovrappone delicatamente un blush arancione per dare calore e definizione. Si aggiunge quindi un illuminante dorato sulla parte alta dello zigomo per un effetto luminoso. Si sfuma tutto accuratamente con un pennello o una spugnetta ad hoc per evitare contrasti e macchie. Per allungare la tenuta del trucco, lo si può rifinire con una spolverata di cipria trasparente o leggermente dorata. Nel caso di incarnati chiari, conviene ridurre l’uso di tonalità arancioni e rosse, preferendo sfumature dorate più leggere.

Trucco occhi e labbra

Per quanto riguarda il resto del make-up, per evidenziare lo sguardo si potrebbero scegliere ombretti che richiamino le sfumature del blush, come bronzo, rame, arancione bruciato o marrone cioccolato. Dipende anche dal risultato che si vuole ottenere. Per un effetto più sfumato, si può applicare una tonalità neutra o beige sulla palpebra mobile e intensificare la piega con un marrone caldo o un arancio ruggine. Per aggiungere luminosità, si può stendere un ombretto dorato o champagne all’angolo interno dell’occhio. Se si desidera usare l’eyeliner, è opportuno tracciare una linea sottile con un prodotto liquido marrone o bronzo per definire lo sguardo, evitando tonalità troppo fredde come il nero puro. Infine si possono allungare o volumizzare le ciglia con un mascara marrone scuro, in armonia con i colori del Pumpkin Spice Make-up. Per le labbra, si può mettere un rossetto nude caldo per tutti i giorni e, per la sera o per occasioni speciali, usare un lipstick rosso mattone o arancio ruggine.

Unghie

Sempre da abbinare a questo tipo di trucco del viso, si possono accostare smalti come l’arancione bruciato per un look monocromatico, ruggine o terracotta per dare alle unghie sfumature più profonde e sofisticate, beige dorato per un effetto naturale ma luminoso, oro e rame per le feste. La scelta della finitura è determinante: quella opaca è adatta a un look minimalista, ma elegante, mentre l’aggiunta di glitter e strass è perfetta per qualche occasione speciale.

Errori da non fare

È bene prestare attenzione ad alcuni dettagli per evitare errori comuni e ottenere un risultato armonioso ed elegante. Per prima cosa, è fondamentale bilanciare le tonalità. Puntare esclusivamente su sfumature aranciate può risultare monotono e poco fine. Per questo motivo, è consigliabile abbinarle a colori complementari come marroni opachi, dorati o neutri, che aiutano a dare profondità e definizione al look. Allo stesso modo, bisognerebbe evitare di applicare l’arancione o nuance vivaci e decise sugli occhi in modo marcato, per non rischiare un effetto troppo carico. È preferibile sfumare accuratamente il colore, soprattutto nelle pieghe dell’occhio, e illuminare l’angolo interno con un punto luce dorato. Non bisogna dimenticare le sopracciglia, spesso trascurate in un look autunnale: bisogna definirle in modo delicato con un prodotto affine al colore naturale. Anche la scelta del blush merita attenzione. In generale, un color pesca delicato o un rosa caldo si integrano meglio con il resto del trucco, mantenendo un equilibrio naturale.