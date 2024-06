Profumi di Toscana. Fragranze d’autore in casa e sulla pelle

Un percorso olfattivo tra gli scenari più suggestivi della Toscana. Accompagnati, solo per citarne alcune, da note di bergamotto, tuberosa, fiori d’arancio, sandalo, vaniglia e persino rum. È la mission di Erbario Toscano, che propone fragranze di pregio per la persona e la casa, e una linea di prodotti dedicati alla cura del corpo. L’ideatore, Egisto Bertozzi, ci conduce per mano in un viaggio che dura da oltre 40 anni, sempre alla ricerca di emozioni capaci di ispirare nuove essenze.

Come è cominciata l’avventura?

"Ho raccolto nel 2002 il testimone da mio padre Guido che aveva fondato l’azienda negli anni ’80, lanciando prodotti creati con fiori essiccati, dai pot-pourri alle composizioni floreali. Ho ereditato la sua passione per la natura, i fiori e le fragranze, successivamente ho deciso di allargare l’attività al mondo del benessere – sempre più centrale rispetto alle esigenze dei consumatori – esportando un marchio life style tutto toscano. Attualmente produciamo profumi sofisticati per la persona e per l’ambiente e una linea di creme e oli per il corpo, portando avanti l’eccellenza toscana, sempre attenti alla sostenibilità. Le nostre confezioni sono completamente riciclabili e l’alcol contenuto nei vari prodotti proviene da agricoltura biologica. Siamo presenti con i nostri articoli anche in numerosi alberghi di lusso italiani e in prestigiosi department store nel mondo".

Dove trovare i prodotti di Erbario Toscano?

"Abbiamo nove boutique monomarca tra Firenze, Bologna, San Gimignano, Viareggio, Lucca, Castelfalfi e Pietrasanta. A Milano contiamo due negozi, l’ultimo dei quali aperto nel quadrilatero della moda".

Tra i vostri profumi qual è la fragranza estiva per eccellenza?

"L’Elicriso marino che riproduce le note dolci e salmastre della Maremma. Un effluvio ricco di suggestioni magiche, adatto a lui e lei. Per quanto riguarda la casa opterei invece per la Chimera di Agrumi, fresca e frizzante che evoca le atmosfere dei giardini medicei".

Un consiglio anticipato per l’autunno?

"Lo Zafferano rosa di San Gimignano, dalle note speziate e fiorite, e il Legno Patchouli di Siena, delicato e avvolgente".

Avete ideato anche una linea di prodotti per il corpo. Che scelte fare in vista del caldo in arrivo?

"In questo periodo dell’anno la pelle ha bisogno di idratarsi per prepararsi al sole. La nostra crema a base di oli essenziali di fiori d’arancio, dalla texture ultra ricca e setosa, risponde molto bene allo scopo, donando morbidezza e nutrimento all’epidermide. Le note di questi fiori sprigionano inoltre vitalità, regalando una sensazione di profonda libertà, come il sorgere del sole sugli alberi della Toscana in primavera".

C’è chi preferisce idratarsi con l’olio.

"Abbiamo creato un olio secco, ispirandoci al profumo delle bacche della Tuscia, nato da un’esclusiva miscela di oli vegetali, che nutre la pelle lasciandola piacevolmente luminosa e profumata, rispettando il pH fisiologico della pelle".

Qual è la cosa che la rende più fiero nel suo lavoro?

"Sono orgoglioso di esportare il life style toscano nel mondo, attraverso i nostri prodotti. Un desiderio di mio padre che sono riuscito a realizzare e che mi fa andare avanti sempre con maggiore energia".