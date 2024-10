Ghirlande autunnali, decora la tua casa con fiori e piante di stagione

Preparare una ghirlanda di fiori e piante autunnali rappresenta un modo ideale per portare l’atmosfera della stagione all’interno del proprio ambiente domestico. In Italia, questa usanza sta guadagnando popolarità, offrendo l’opportunità di scoprire un nuovo passatempo mentre le giornate diventano più corte e fredde. Con pochi materiali e un po’ di fantasia, si può aggiungere un tocco personale alla casa e vivere pienamente il calore e il fascino dell’autunno, anche in occasione di feste tipiche di questo periodo, originarie della tradizione americana e diventate popolari anche da noi, come Halloween e il Giorno del Ringraziamento.

Progettualità chiara

La natura autunnale offre un’ampia disponibilità di materie prime: foglie, bacche, castagne e fiori secchi come le ortensie possono essere utilizzati per decorare. Prima di iniziare, comunque, è fondamentale avere un’idea chiara del progetto. È utile considerare il luogo in cui si intende posizionare la ghirlanda, poiché questo influenzerà le dimensioni e gli oggetti da utilizzare. Se la ghirlanda sarà esposta all’esterno, si dovrebbero evitare materiali deperibili come la paglia e optare per fiori secchi più resistenti alle intemperie.

Materiali necessari

Per realizzare la ghirlanda, è necessario procurarsi l’occorrente. Si può scegliere tra basi pronte in paglia, legno o metallo o, per i più pratici, la vite canadese. In alternativa, è possibile riutilizzare grucce da abbigliamento per creare una base con materiali riciclati. Serviranno filo di ferro o rame, forbici, colla a caldo e nastro per appendere la ghirlanda.

Tecniche di realizzazione

Nella fase di preparazione, raccogliere e organizzare i materiali su un tavolo aiuta a visualizzare come disporli sulla base. Passare il filo di ferro attorno alla base, avvolgendolo su se stesso per fissare i materiali. È importante non tagliare il filo, continuando a girarlo fino a completare il lavoro. Una volta creata una base piena e ricca di elementi, bisogna accorciare il filo per chiudere il lavoro. Infine possono essere aggiunti addobbi e dettagli come castagne e altri elementi decorativi utilizzando la colla a caldo, assicurandosi che sia asciutta prima di appendere la ghirlanda.

Personalizzazione e idee alternative

Si potrebbero includere idee su come personalizzare la ghirlanda, ad esempio utilizzando colori specifici, temi particolari o stili diversi. In alternativa ai materiali classici indicati in precedenza potrebbero essere usati anche elementi come frutta secca, pigne e spezie autunnali e invernali (cannella, chiodi di garofano). È bello e utile lasciare spazio alla creatività, cercando ispirazione su piattaforme come Pinterest o Instagram per visualizzare ghirlande autunnali.

Come conservare e rinnovare la ghirlanda

Affinché la ghirlanda possa presentarsi al meglio per tutta la stagione servono alcuni semplici accorgimenti. Se si adoperano elementi vegetali freschi, bisogna sostituire di volta in volta quelli che si deteriorano. Per maggiore comodità si possono usare anche fiori già essiccati ad hoc o stabilizzati. È importante evitare l'esposizione diretta al sole dell’addobbo, posizionandolo in un luogo ombreggiato per evitare che i colori svaniscano rapidamente e che i materiali si danneggino. Se la ghirlanda è destinata a uno spazio esterno, come all’ingresso di casa, bisogna assicurarsi che sia riparata dalla pioggia o dalla neve, magari sotto un portico. Per pulirla occorre rimuovere la polvere con un panno morbido o un pennello. Alla fine dei mesi freddi, la ghirlanda va riposta e conservata in un luogo fresco e asciutto, sempre evitando l'esposizione diretta alla luce solare. L’ideale è utilizzare scatole o contenitori per proteggerla dalla polvere.

Hobby da star

La celebre esperta di cucina Martha Stewart è nota anche per il suo amore per le ghirlande e le decorazioni stagionali e spesso, sui suoi canali social, condivide idee creative e tutorial per decorare la casa in autunno. Anche l’attrice Reese Witherspoon ha mostrato diverse volte online la sua abitazione abbellita con ghirlande e altri elementi di stagione, così come l’imprenditrice e influencer Kylie Jenner.