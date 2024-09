Riecco Pippo Baudo: le foto in sedia a rotelle. Il sorriso è quello di sempre

Latina, 29 settembre 2024 – Come sta Pippo Baudo? L’assenza dalle scene pubbliche del conduttore oggi 88enne solleva da tempo gli interrogativi di chi ricorda con affetto certe serate tv. La risposta alle domande sulla sua salute è arrivata in qualche modo tramite social. No, Pippo Baudo non ha una pagina Instagram (esiste ma non è aggiornata), ma compare nelle foto pubblicate dai protagonisti della tv anni ‘80-90. Ieri i personaggi del ‘Bagaglino’ si sono ritrovati per festeggiare i 90 anni di Pier Francesco Pingitore, regista e autore televisivo, fondatore della storica compagnia teatrale che tante stagioni ha animato anche sulla tv del Biscione. Alla festa in casa di Giovanni Martusciello, a Sezze (Latina) c’erano tra gli altri Pamela Prati, Michela Miconi, Valeria Marini, Maurizio Mattioli, e ovviamente il ‘maestro Ninni’, il festeggiato, che nelle foto appare in gran forma.

Pippo Baudo è in sedia a rotella ma sfoggia il sorriso di chi sembra godere di quell’amarcord. Intorno a lui ecco stringersi anche Gabriella Labbate, Manuela Villa, il regista Mirko Alivernini, l'attore Enzo Piscopo, Morgana Giovannetti, la costumista Graziella Pera, Carla Vistarini, Mario Zamma.

Pingitore e il Bagaglino

Pingitore ha spento le candeline sopra una grande torta, mentre la figlia di Claudio Villa gli dedicava uno dei grandi classici della sua amata Roma, ovvero 'Roma non fa la stupida stasera'. Ma l’attenzione è stata a lungo catalizzata dalla presenza di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, in arte Pippo. Catanese, classe 1936, è stato uno dei volti più importanti della Rai. Da Canzonissima a Domenica in, da Fantastico alle numerose edizioni del Festival di Sanremo, Pippo ha avviato le carriere di tantissime personaggi dello spettacolo. Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, lo stesso Beppe Grillo, per citarne alcuni. “L’ho inventato io”, il celebre rafrain che pronunciavano i suoi imitatori per sottolineare quanto Baudo tenesse a rivendicare le sue capacità di ‘talent scout’ della tv.

Le condizioni di salute di Pippo

Lo scorso maggio si erano diffuse delle false notizie circa le sue condizioni di salute, in concomitanza di una suo ricovero in una clinica romana. “Sto benissimo”, aveva replicato lui direttamente al telefono all’Ansa. La visita nella clinica si è resa necessaria esclusivamente per "un problema al ginocchio" e "per dei controlli di routine". Le foto diffuse ieri confermano. Baudo ha evidentemente qualche difficoltà motoria. Ma lo spirito sembra quello di sempre.