Pezzali inarrestabile: da Imola a San Siro

Dal palco dell’Unipol Forum di Milano, durante l’ultima delle 11 date milanesi di Max Forever - Questo Forum non è un albergo, Max Pezzali ha annunciato Max Forever Gli anni d’oro - Stadi 2026, due nuove date live a San Siro l’11 e il 12 luglio 2026. E mentre lo show Max Forever riprende dal 24 gennaio al 2 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma con Questo Pala non è un albergo (altre 7 date tutte sold out), Pezzali è atteso il 12 luglio 2025 anche a Imola, con il maxi evento Max Forever - Grand Prix.