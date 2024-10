Pelle e barba, le nuove tendenze della beauty routine maschile puntano alla sostenibilità

Il settore della bellezza maschile sta subendo una trasformazione importante. Anche gli uomini sono sempre più attenti alla cura di sé stessi e alla qualità dei cosmetici utilizzati, nell’ambito di un mercato in continua evoluzione sia sul fronte dell’offerta che su quello della domanda. I prodotti sono caratterizzati perlopiù da texture leggere e lievemente opacizzanti. I trattamenti devono essere efficaci, innovativi, tollerabili e sostenibili, realizzati attraverso rituali naturali e multifunzionali che offrono risultati tangibili in modo pratico e senza sprechi di risorse.

Celebrities

Anche molti personaggi maschili stanno attenti alle cure di bellezza di viso e corpo. In particolare, l’ex calciatore e imprenditore David Beckham è noto per il suo stile impeccabile e l’attenzione meticolosa della barba, così come l’attore australiano Chris Hemsworth. Con il suo look da duro e la barba folta, Jason Momoa ha adottato un approccio naturale alla cura della pelle e dei capelli. Un altro famoso che si colloca in questo panorama è il cantante Harry Styles.

Ingredienti naturali

La skincare maschile e il grooming prevedono l’uso di prodotti multifunzionali, arricchiti con ingredienti innovativi come l'alga rossa e l'estratto di rosmarino, progettati per affrontare rapidamente le imperfezioni della pelle maschile. Tra gli ingredienti chiave troviamo l’alga rossa dell’Oceano Pacifico, nota per le sue proprietà emollienti e protettive, e l’estratto di rosmarino, ideale per lenire la pelle durante la rasatura. Sono validi anche gli estratti di limone, arancia e oliva, selezionati per le loro qualità purificanti e nutrienti, e gli enzimi della papaya fermentata, che aiuta a rinnovare la pelle eliminando le cellule morte.

Pelle sana

Uno degli aspetti più trascurati nella routine quotidiana degli uomini è l’idratazione pre-rasatura, fondamentale per la salute della pelle. È essenziale una corretta idratazione, così come una pulizia accurata con un detergente specifico per il viso, per preparare la pelle ai trattamenti successivi. Molti uomini sottovalutano anche l'importanza di questo passaggio, che invece è cruciale per mantenere la pelle elastica e proteggerla.

Grooming

Nel mondo del grooming, si sta riscoprendo l’arte della cura della barba, utilizzando strumenti moderni che onorano la tradizione della rasatura. Si osserva una crescente tendenza verso barbe più definite e scolpite, esprimendo un desiderio di eleganza e raffinatezza, in linea con la nuova filosofia sartoriale del grooming. Per chi desidera un look curato e contemporaneo, è fondamentale adottare una routine costante per mantenere la forma desiderata e prevenire secchezza e forfora, garantendo una barba morbida e sana.

Kit fondamentale

Tra gli strumenti e i prodotti che non possono mancare nel beauty case maschile ci sono un buon rasoio, sia manuale che elettrico, fondamentale per ottenere una rasatura precisa e confortevole, crema o gel da rasatura di alta qualità, per idratare la pelle, ammorbidire i peli e facilitare il passaggio del rasoio e olio o balsamo specifici, per prevenire secchezza e desquamazione delle parti del viso interessate, oltre a dare una finitura lucida e a modellare la barba.

Errori da evitare

Non pulire il viso quotidianamente può portare a pori ostruiti e imperfezioni. È fondamentale usare un detergente specifico per rimuovere impurità e sebo in eccesso. Come anticipato, sarebbe sbagliato trascurare l’idratazione, che invece è un aspetto fondamentale. A volte si tende, erroneamente, a utilizzare troppi prodotti diversi. Optare per formule multifunzionali, adatte alla propria tipologia cutanea, può semplificare la routine e ridurre il tempo speso nella cura personale. Occorre ricordarsi, inoltre, di applicare la protezione solare espone la pelle a danni UV. Utilizzare un prodotto con SPF è fondamentale, anche nei giorni nuvolosi. Esfoliare la pelle è importante, ma farlo troppo frequentemente può irritare e danneggiare la pelle. Una volta a settimana è generalmente sufficiente. Come nella maggior parte delle situazioni e delle cure di bellezza, serve costanza per ottenere risultati visibili.