Paola Perego in ospedale per una neoplasia: “La prevenzione salva la vita”

Paola Perego ricoverata in ospedale per una forma tumorale. Una notizia che ha sconvolto tanto i suoi fan quanto i colleghi e il resto del pubblico televisivo. Quello della conduttrice è un volto molto amato da milioni di spettatori e la notizia del suo ricovero è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno all'interno del suo entourage aveva infatti fatto trapelare nulla.

"Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe, che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. E' importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita": è stata la stessa Paola Perego a spiegare attraverso un post sui social network quello che sta attraversando.

Cosa significa "nefrectomia parziale"? In sostanza l'intervento prevede l'asportazione di cellule tumorali all'interno di un rene, ovvero una neoplasia, e garantisce il mantenimento di un margine di sicurezza di tessuto sano e quindi la tutela di ciò che rimane del rene.

Subito sono arrivati l'affetto e il sostegno di amici e colleghi: "Dai dai dai dai... ce la fai... ce la fai" ha commentato Barbara D'Urso, "Un abbraccio forte, Paola" ha aggiunto Lorella Cuccarini, "Forza Paola" ha scritto Simona Ventura, "Un grande abbraccio Paola" ha commentato Paola Turci. Un'ondata di affetto che di certo aiuterà la conduttrice a rialzarsi da questo momento di difficoltà. Un momento nel quale comunque Paola Perego ha voluto lanciare un messaggio al proprio pubblico: la prevenzione è importante.