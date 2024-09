Ombretto liquido, guida all’acquisto e all’uso del prodotto giusto

L’ombretto liquido è un alleato indispensabile per chi desidera un trucco occhi colorato e sfumato che resista al caldo e allo stress quotidiano. È una soluzione rapida e semplice per ottenere un look d’impatto, sia per occasioni speciali che per le esigenze e i contesti quotidiani. Tuttavia, molte persone tendono a evitare questo prodotto a causa della poca dimestichezza nell’applicazione o del timore di sbagliare. Ma basta conoscerlo meglio per comprenderne caratteristiche e punti di forza e imparare a usarlo in modo corretto.

Come applicare l'ombretto liquido

Per applicare bene l’ombretto liquido bisogna dosare il prodotto: meglio iniziare con una piccola quantità e aggiungerne altra, gradualmente, se necessario. Concentrando l’ombretto sulla rima ciliare, si può creare profondità e definire lo sguardo. L’ombretto liquido va sfumato con i polpastrelli o con un pennellino o un applicatore ad hoc per maggiore precisione. Sia che tu utilizzi un ombretto matte o glitter, l’importante è lasciarlo asciugare completamente per evitare sbavature prima di applicare altri prodotti.

Base perfetta

L’ombretto liquido opaco è un po’ come una tela per un pittore: crea una base ideale per qualsiasi trucco. Le tonalità neutre come beige e marrone sono perfette per creare tridimensionalità su occhi chiari e scuri, mentre i toni caldi come il color terracotta, il pesca o l’albicocca esaltano gli occhi verdi. Questo tipo di ombretto è particolarmente utile per chi ha palpebre oleose, garantendo una durata prolungata del make-up.

Per non sbagliare

Quando si utilizza l'ombretto liquido, è facile commettere errori che possono compromettere il risultato finale. È sempre bene applicare un primer o una base: non seguire questo passaggio può ridurre la durata dell'ombretto e farlo finire nelle pieghe delle palpebre, soprattutto per chi ha la pelle mista e grassa, con tendenza ad apparire spesso unta e lucida. In questi casi si possono tamponare le palpebre con un po' di cipria o primer opacizzante per evitare che l’ombretto si accumuli nelle pieghe.

Uno degli errori più comuni, come già ricordato, è applicare una quantità eccessiva di ombretto liquido. È meglio iniziare con poco prodotto e stratificarlo gradualmente, piuttosto che ritrovarsi con un eccesso difficile da sfumare. L'ombretto liquido tende ad asciugarsi rapidamente, quindi è importante sfumarlo immediatamente dopo l'applicazione. Se si aspetta troppo a lungo, può diventare difficile lavorarlo e ottenere un effetto uniforme.

Il prodotto giusto va scelto anche in base alla propria tipologia di pelle. Le formulazioni più opache possono seccare troppo la pelle secca, quelle più luminose e glitterate possono accentuare la lucidità della pelle grassa.