Nuovi punti vendita nelle città italiane

L’Erbolario chiude il 2023, in cui ha festeggiato 45 anni di attività, con ben cinque nuove aperture. A Milano al Merlata Bloom, il centro commerciale più grande d’Europa nel cuore del capoluogo lombardo; a Roma in Viale Libia; a Fiume Veneto al Gran Shopping Granfiume (Pordenone); a Catania al Centro Commerciale Katanè, tra il golfo e l’Etna e infine a Firenze, nella Stazione di Santa Maria Novella. Sale così a 176 il numero dei Punti Vendita L’Erbolario in Italia; 16 sono invece all’estero.