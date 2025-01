Bafta Awards 2025, tutte le nomination. Conclave sfida Emilia Perez

Londra, 15 gennaio 2025 – Annunciate oggi in diretta streaming le nomination per i Bafta Awards 2025. I premi saranno consegnati in occasione della cerimonia di gala, domenica 16 febbraio al Royal Festival Hall di Londra, sulla South Bank. Il British Academy Film Awards è l’evento dedicato alla settima arte più atteso nel Regno Unito (nonché tra i riconoscimenti più celebri a livello internazionale). Ad annunciare le candidature sono stati la vincitrice del Bafta Rising Star 2024, Mia McKenna-Bruce, e Will Sharpe (star di The White Lotus).

Miglior film

Le pellicole Emilia Perez, già vincitrice dei Golden Globe, e Conclave si sono aggiudicati il maggior numero di nomination (rispettivamente 12 e 11). Il giallo ambientato in Vaticano (Conclave), diretto dal regista tedesco Edward Berger con Isabella Rossellini, precede la commedia musicale di produzione francese firmata da Jacques Audiard (11 nomination). Sono entrambi in gara come miglior film insieme ad Anora, già vincitore della Palma d’Oro a Cannes, The Brutalist e A Complete Unknown.

I più nominati

Dopo i due superfavoriti ecc 'The Brutalist', con Adrien Brody, in pole position per il riconoscimento di miglior attore protagonista nelle vesti di un architetto sopravvissuto alla Shoah, a cui sono state assegnate nove candidature.

Seguono 'Wicked' e 'Dunes parte seconda’ con 7 nomination a testa. 'Anora', già premiato a Cannes con la Palma d'Oro nel 2024, è in corsa come miglior film assieme ad 'A Complete Unknown', biopic su Bob Dylan interpretato da Timothee Chalamet.

Sei nomination sono andate inoltre a sorpresa a 'Kneecap', docu-fiction nordirlandese in pole position come miglior film britannico dell'anno.

Regia

Come miglior regista, restano in lista per il Bafta cinque uomini: Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), Edward Berger (Conclave), Denis Villeneuve (Dune: Parte Due), Jacques Audiard (Emilia Pérez) e una sola donna, Coralie Fargeat (The Substance).

Miglior attrice

Fra le attrici e gli attori protagonisti, le scelte britanniche sono state queste: Karla Sofia Gascon (star trans di 'Emilia Perez'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora'), Demi Moore ('The Substance'), Marianne Jean-Baptiste (Hard and Trust) e Saoirse Ronan (The Outrun) le migliori interpretazioni femminili.

Emilia Perez, il film con più candidature al Bafta Awards 2025

Miglior attore

Fra quelle maschili invece le preferenze sono state per: Adrien Brody ('The Brutalist'), Ralph Fiennes ('Conclave'), Timothee Chalamet ('A Complete Unknown'), Colman Domingo ('Sing Sing'), Hugh Grant ('Heretic') e Sebastian Stan ('The Apprentice').

Sceneggiatura

Le nomination per le migliori sceneggiature originali sono andate a: Anora, The Brutalist, Kneecap, A Real Pain e The Substance. Invece le nomination per la miglior sceneggiatura non originale è stata ottenuta da: A Complete Unknown, Conclave, Emilia Pérez, Nickel Boys e Sing Sing.

(Qui l’elenco completo delle nomination)