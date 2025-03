Negrita e Lucio Corsi ’Serenata a Napoli’:. Serena Rossi al Verdi

Canzoni d’autore, musical, revival. Tanti appuntamenti che toccano vari generi musicali. Appuntamento d’eccezione quello del 15 aprile, che vedrà i Negrita fare tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Accanto ai grandi brani che hanno costellato tre decenni di carriera e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour sarà l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani del nuovo album ’Canzoni Per Anni Spietati’.

Da Sanremo, dove si è classificato secondo con ‘Volevo essere un duro’, al Teatro Cartiere Carrara, dove il 16 aprile sarà la volta di Lucio Corsi, che riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia.

Non solo grandi concerti, ma anche musical. Domani a Firenze doppio appuntamento: alle 18 al Teatro Goldoni sarà protagonista ‘La Sirenetta’, mentre al Teatro Verdi alle 20.45 (e il 30 marzo alle 16.45) un affiatatissimo gruppo di 18 giovani e talentuosi performer daranno vita a ‘Grease’, attraverso i linguaggi della danza, del canto e della recitazione. Domani alle 21 al Teatro Moderno di Grosseto l’appuntamento è con ’Una razza in estinzione’, un viaggio tra le più belle canzoni e i monologhi di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

Un altro grande tributo va in scena ad Assisi il 10 aprile al Teatro Lyrick: si tratta di ‘Canto Libero’, non un semplice concerto, ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d’oro della storica accoppiata Mogol-Battisti. Il 10 aprile alle 20.45 al Teatro Verdi di Firenze, Serena Rossi dedica la sua ‘Serenata a Napoli’, e per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, facendo rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intrecciando racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

