“Nastro dell’anno“ a Mario Martone

Va a Mario Martone il ‘Nastro dell’anno’ per il Documentario. Il regista ha firmato nel 2023 Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, e Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice sul grande fotografo. "Sono due film – si legge nelle motivazioni – che lasciano un segno speciale nella memoria del cinema e nel racconto di personaggi diversi, eppure legati da un filo che, oltre Napoli, intreccia la rilettura affettuosa di un grande protagonista molto amato e mai dimenticato all’estetica di un artista che mette a fuoco in ogni scatto una sorta di manuale ‘filosofico’ del vivere".