"Musei aperti a Natale"

"I musei saranno aperti il giorno di Natale fino alle 14 mentre a Santo Stefano per tutta la giornata". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano annunciando che andrà in visita nei musei per ringraziare "i lavoratori che sono lì e che garantiscono l’apertura". Il ministro ha osservato che "una volta i giornali titolavano sui musei chiusi nei giorni di festa con i turisti rimasti fuori. Una cosa della quale mi sono subito voluto occupare perché i turisti arrivano da tutto il mondo e chi ha speso una certa cifra per essere nel nostro Paese va rispettato".