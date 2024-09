Morto Obi Ndefo, attore di ‘Dawson’s Creek’. Il ricordo toccante di Katie Holmes

Roma, 2 settembre 2024 – Morto l'attore Obi Ndefo, celebre per aver vestito i panni Bodie Wells nella serie televisiva 'Dawson's Creek'. A dare l'annuncio della scomparsa del 51enne volto noto del piccolo schermo è stata la sorella Nkem.

Nell'agosto 2019 era rimasto vittima di un terribile incidente che gli era costato l'amputazione delle gambe: stava caricando la spesa nella sua auto quando un camion uscito dalla corsia lo aveva investito.

Toccanti i messaggi di addio dei colleghi che con lui avevano condiviso il set della serie cult degli anni '90. "Trovo difficile concepire che tu ci abbia lasciato, mio caro amico. Sei sempre stato e sempre sarai una luce splendente. Un esempio di tenacia e di amore puro nell'affrontare le recenti sfide della vita", scrive sui social Mary Margaret Humes, che nel telefilm ara Gail Leery, la mamma di Dawson. "È stato meraviglioso lavorare con un uomo così gentile", ha scritto l'attrice a corredo del video", scrive in una story su Instagram Katie Holmes, che nella fiction era la cognata di Ndefo (Bodie Wells era infatti il marito della sorella di Joey Potter, ndr).

Dopo essersi laureato in teatro alla Yale University, l'attore americano di origine nigeriana ha lavorato in diverse serie televisive, tra cui 'The West Wing', 'Star Trek: Voyager', 'Stargate SG-1' e 'The Jamie Foxx Show'. Ma per molti resterà sempre Bodie Wells di 'Dawson's Creek', serie in cui è apparso dal 1998 al 2002.