Morte di Matthew Perry, almeno un arresto. La star di Friends e quell’assurdo livello di ketamina

Roma, 15 agosto 2024 – Si infittisce il caso giudiziario attorno alla morte di Matthew Perry, la star di ‘Friends’ trovata senza vita lo scorso 28 ottobre nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, poco lontano da Los Angeles. La polizia ha arrestato almeno una persona in relazione alla morte dell’attore, riferisce il Los Angeles Times, citando fonti delle forze dell’ordine. Nel suo stomaco furono trovate tracce di ketamina, sostanza che a volte viene usata per trattare la depressione. Secondo l’autopsia il livello di ketamina riscontrato nel suo sangue era più o meno lo stesso che si sarebbe potuto trovare in occasione di un'anestesia generale. Le autorità avevano avviato un’inchiesta per appurare come mai Perry avesse un quantitativo simile di droga in circolo.

Il quotidiano californiano riferisce a giugno che gli investigatori del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, della Drug Enforcement Administration e del Servizio Postale degli Stati Uniti, avevano collegato diverse persone all'approvvigionamento della ketamina.

Il farmaco avrebbe causato sovrastimolazione cardiovascolare e problemi respiratori a Perry ha riferito il medico legale. Altri fattori che hanno contribuito alla sua morte sono stati l'annegamento, una malattia coronarica e gli effetti della buprenorfina, un farmaco usato per trattare il disturbo da uso di oppioidi.

Il rapporto dell'autopsia ha rilevato che Perry non aveva altri farmaci nel suo sistema ed era sobrio da 19 mesi al momento della sua morte. Il medico legale ha anche osservato che l’attore, 54 anni all'epoca dei fatti, aveva il diabete e soffriva di broncopneumopatia cronica ostruttiva. In una conferenza stampa della polizia di Los Angeles verranno forniti ulteriori dettagli sull’arresto.