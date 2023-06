Morgan torna in giuria a X Factor Conduce Michielin

Sarà un nuovo e sorprendente X Factor, tra conferme e attesi ritorni. Al tavolo dello show in arrivo a settembre su Sky e su Now, la giuria si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. A distanza di nove anni dalla sua ultima partecipazione,di aggiunge Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, con competenza, originalità ed energia. Il cantautore tra il 2008 e il 2014 ha partecipato a sette edizioni dello show vincendone ben cinque; già lo scorso anno Morgan era tornato sul palco dello show per due performance live, con Altrove e La crisi dei Bluvertigo. Alla conduzione Francesca Michielin, che torna a guidare lo show dopo il debutto assoluto nelle vesti di host lo scorso anno.