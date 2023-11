“Morgan, meno spocchia” e lui fa mea culpa: “Hai ragione, ci lavorerò”

Morgan fa mea culpa. E questo nelle ultime settimane non è stato scontato. Anzi. In diversi casi il giudice di X Factor più polemico di questa stagione del talent show musicale di Sky ha fatto spesso sfoggio di una buona dose di egocentrismo.

Ma, si sa, questo è anche il bello della personalità di Morgan: la sua sfrontatezza e il coraggio di essere a volte anche fuori dagli schemi. Morgan spiazza sempre: quando critica un brano come 'Bellissima' di Annalisa che, lo si voglia oppure no, ha infranto dei record, quando discute con i suoi colleghi giudici di X Factor, quando contesta i concorrenti del talent show, ma anche quando risponde mettendosi in parte a nudo e ammettendo di dover lavorare su se stesso con un commento sui social network

"Sì Morgan. Però magari meno spocchia una tantum" scrive un utente a commento di un post del profilo Instagram del programma di Sky.

"Hai ragione, sono io il primo a non apprezzare certi modi che mi capita di avere che annullano iI contenuto delle parole. Non è semplice essere in equlibrio tra il dissenso e l'empatia, ma ti garantisco che le mie intenzioni non sono mai superbe ma espressione incontrollata di un tormento. Ci lavorerò sopra" risponde Marco Castoldi. Insomma, come canterebbe Ligabue, i duri hanno due cuori.