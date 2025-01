Moonlight Skin: la beauty routine e il trucco d’inverno per avere una pelle di luna

Tra le tendenze trucco più apprezzate dell’inverno 2025 si distingue la Moonlight Skin, basata su una beauty routine delicata, ma efficace, e un make-up luminoso, chic e scintillante. Questa proposta rappresenta un’alternativa ai toni sunkissed dell’estate o una versione invernale dell’effetto perla tipico della primavera; si ispira, piuttosto, alla luce della luna che si riflette su un manto di neve fresca nelle notti fredde. Il risultato finale è un viso radioso e vibrante, caratterizzato da occhi luminosi, labbra glossy e un incarnato che trasmette freschezza.

Passione da star

Ci sono alcune celebrità che esaltano il trend della Moonlight Skin, puntando su un incarnato luminoso e radioso. La cantante Ariana Grande, per esempio, ha spesso condiviso selfie senza trucco, mettendo in evidenza una pelle naturale e luminosa a partire da una skincare attenta, che esalta la luminosità naturale del viso, un elemento fondamentale per ottenere l’effetto Moonlight Skin. Zendaya è nota per la sua pelle impeccabile e per i suoi look sofisticati. Spesso utilizza illuminanti liquidi e skincare idratanti per creare una luminosità che sembra provenire dall’interno. Questo approccio riflette perfettamente il concept della Moonlight Skin, che unisce make-up e cura della pelle. Rihanna non solo segue il trend, ma lo ha reso accessibile a tutti attraverso la sua linea di bellezza, progettati per ricreare un effetto glow che enfatizza l’incarnato naturale. Jennifer Lopez interpreta la Moonlight Skin con una pelle levigata e illuminata da primer glow e highlighting strategici che riproducono l’effetto della luce lunare.

Come avere la Moonlight Skin

Per realizzare la Moonlight Skin si dovrebbero seguire alcuni passaggi fondamentali. Nonostante la stagione invernale, è essenziale iniziare con un’accurata detersione e con l’applicazione di una crema contenente un fattore di protezione solare adatto al proprio fototipo, utile per proteggere la pelle dai raggi solari, anche durante le giornate più brevi e con una luce meno intensa. Questo prodotto, inoltre, costituisce inoltre una base idratante ideale su cui procedere con il trucco. Quindi si può applicare un primer illuminante, preferibilmente arricchito con ingredienti nutrienti come l’acido ialuronico, per migliorare la tenuta del make-up e conferire alla pelle una luminosità naturale. Su questa base, può essere steso un siero o una crema colorata, selezionati in base al proprio incarnato e caratterizzati da una formula idratante. Per fissare il tutto, è sufficiente utilizzare un fondotinta in polvere con una leggera coprenza, perfezionando il risultato con una spolverata di cipria compatta e un po’ di blush non troppo scuro. Qualche tocco di illuminante liquido in punti strategici, come la piega e gli angoli interni degli occhi, gli zigomi, il ponte e la punta del naso e l’arco di cupido, contribuisce a creare un effetto etereo e sofisticato.