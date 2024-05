Monza si anima. Via alla StraBassotti

Torna il 9 giugno al parco di Monza la StraBassotti, la marcia podistica non competitiva organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo rescue bassotti. Un appuntamento fisso non solo per migliaia di appassionati della razza. Uno spettacolo che stupisce ed emoziona partecipanti e visitatori che vedono sfilare migliaia di simpatici bassotti uniti all’insegna della solidarietà.

L’evento, patrocinato dal comune, consiste in una camminata ad andatura normale con il proprio bassotto che andrà tenuto tassativamente al guinzaglio attraverso un percorso pianeggiante di circa tre chilometri. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi all’interno del parco di Monza dalle 08.30 alle 11, iscrivendosi presso lo stand dell’Associazione Cuor Di Pelo rescue bassotti.

Sarà richiesta una donazione di 23 euro per ogni partecipante – indipendentemente dal numero di bassotti accompagnati – che darà diritto a omaggi offerti dagli sponsor, a una pettorina numerata per l’umano, fino a due pettorine per i bassotti e un voucher per ritirare il pranzo presso uno dei food truck affiliati presenti all’evento.