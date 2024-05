Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, matrimonio segreto a New York

Roma, 27 maggio, 2024 – Millie Bobby Brown, l’attrice britannica nota per la parte di Undici in Stranger Things ha sposato in gran segreto Jake Bongiovi, figlio della star della musica Jon Bon Jovi. La notizia è stata data da People, ma il matrimonio, celebrato a New York, risale ad aprile.

In realtà le nozze erano nell’aria da tempo. La relazione fra le due star risale al 2021. In quell’anno, infatti, tutti e due postarono sui propri account social foto e storie che li ritraevano in numerosi momenti passati insieme. Il fidanzamento è diventato ufficiale, grazie a una foto su instagram, nel novembre del 2021.

La coppia non ha mai nascosto la relazione in atto, ma si è mostrata sempre e solo tramite i social, ben attenta a tenersi lontano dal clamore dei tabloid e dei paparazzi. Sono stati loro due a scegliere cosa e come raccontare del loro amore, anche se qualche indiscrezione alla fine è trapelata lo stesso: ad agosto del 2023 la giovane attrice ha dichiarato in una intervista al Sunday Times che Jake era “quello giusto”. Pochi mesi dopo è stata sempre lei a rivelare ai media, durante una puntata del famoso “Tonight Show di Jimmy Fallon”, che c’era stata una proposta di matrimonio: galeotta fu l’immersione subacquea durante una vacanza: sott’acqua Jake ha fatto la sua proposta donando alla ragazza un anello nascosto in una conchiglia.

Se sul fidanzamento si sa praticamente tutto, sulla cerimonia e sull’organizzazione del matrimonio, tenutosi nella Grande Mela, sono trapelate pochissime informazioni. Sappiamo che l’anello con cui Jake ha chiesto alla sua amata il fatidico sì è un quattro carati a taglio cuscino incastonato su fascia lucida che vale fra i 200 e i 250mila dollari. Alla proposta è seguita una festa di fidanzamento con amici e parenti e poi la vera e propria celebrazione dell’unione che, pare, sia stata officiata da una altra star della serie tv “Stranger Things”: Matthew Modine, che interpreta il papà-scienziato Dott.Martin Brenner.

La benedizione sull’unione, criticata a causa della giovane età dei novelli sposi (lei ha 19 anni e lui 21), l’ha data il padre dello sposo, il cantante Bon Jovi che ha dichiarato che in amore l’età non conta e che Millie è la persona giusta per suo figlio.