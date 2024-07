L’improvvisa morte della star Mike Heslin: aveva 30 anni. “I medici non se lo spiegano”

Roma, 6 luglio 2024 – Era “in perfetta salute” Mike Heslin. Lo racconta il marito Scotty Dynamo annunciando sui social la morte dell’attore e produttore americano, 30 anni. “Un evento cardiaco” improvviso l’ha tenuto tra la vita e la morte una settimana. Alla fine, il 2 luglio, Heslin ha ceduto.

E’ stato un volto di amate serie tv: ha interpretato Taylor Sheridan nella prima stagione di ‘Operazione speciale: Lioness’ con Nicole Kidman e Morgan Freeman, Evan in ‘In their shoes’, Taylor in ‘The influencers’. Ma è apparso anche in ‘Younger’, ‘7 Deadly Sins’ e ‘I Love You... But I Lied’. Nella sua filmografia anche ‘The Holiday Proposal Plan’, del 2023.

Scotty Dynamo annuncia su Instagram la morte del marito

"Michael era brillante, altruista, talentuoso e un vero angelo custode", racconta Scotty Dynamo, all’anagrafe Nicolas James Wilson, dj e attore canadese, nel suo struggente addio sul web. "Quando ho visto che hai esalato il tuo ultimo respiro il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Se potessi fare a cambio con te ora lo farei subito. Affronterò questa cosa un giorno alla volta, come mi dicevi sempre tu e vivrò ogni giorno in tuo onore”.

Heslin e Scotty si erano sposati lo scorso novembre. Insieme avevano vissuto la malattia del dj, un cancro ai testicoli. Heslin invece era giovane e sano. “I medici non hanno nessuna spiegazione per quello che è successo”.

"Da solo mi ha aiutato a gestire diverse ricadute del cancro – scrive ancora Scotty – Era la prima persona che tutti chiamavano per condividere le buone notizie, ed era la persona perfetta da chiamare se avevano bisogno di una spalla su cui appoggiarsi o i miglior consigli. Era davvero l'uomo più dolce, premuroso e affettuoso del mondo. Non importa quanto le cose fossero difficili, sapevamo che non c'era nulla che non potessimo superare con Mike al nostro fianco".

Una foto del matrimonio di Mike Helsin e Scotty Dynamo

Dynamo ha condiviso le foto delle nozze. "Solo una settimana fa, eravamo nella fase iniziale della creazione di una famiglia”. Parlavano dei nomi che avrebbero dato ai loro figli. "Mi hai sempre detto che sentivi di essere destinato a diventare papà, e io non potrei essere più d'accordo. Saresti stato il padre più perfetto del mondo. Se mai diventerò padre, chiamerò mio figlio come te e spero di riuscire a farlo diventare almeno la metà dell'uomo che sei tu".

Mike aveva deciso di donare i propri organi. “Mi dà pace sapere che, grazie al tuo desiderio di essere un donatore, hai dato il dono della vita a quattro diverse famiglie. Mancano 3 settimane al tuo compleanno e 4 mesi al nostro primo anniversario di matrimonio, ma so che sei in un posto migliore e che il cielo ha guadagnato un altro angelo".