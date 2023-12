Mika in fiore: un nuovo album tutto francese

Esce il nuovo album di

Mika, Que ta tête fleurisse toujours, registrato interamente in francese. "“Che la tua testa possa fiorire sempre“. È stato l’ultimo messaggio di compleanno che ho ricevuto da mia madre. All’inizio non avevo capito cosa significasse, ma dopo anni mi sono reso conto che era una provocazione", un invito alla creatività, dice Mika il cui Apocalypse Calypso Tour partirà a marzo. L’artista sarà in Italia con un concerto speciale al Lucca Summer Festival il 19 luglio.