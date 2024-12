Michael Jackson, perché forse non ascolteremo mai le canzoni “inedite” trovate in un magazzino di Los Angeles

Los Angeles, 14 dicembre 2024 - Scoperta incredibile in un magazzino abbandonato di Los Angeles: nastri con 12 canzoni inedite di Michael Jackson sono stati trovati in un ripostiglio, siamo a nord di Los Angeles, come riferisce l’Hollywoood Reporter.

A fare la scoperta Gregg Musgrove, un ex agente di polizia, in un locale che apparteneva a Bryan Loren, un produttore musicale che ha lavorato con il Re del Pop e che ora non si trova da nessuna parte secondo la rivista specializzata.

Le registrazioni risalgono, secondo le iscrizioni sulle cassette, al periodo 1989-1991, prima del lancio dell’album “Dangerous” (1991) che includeva il titolo “Black or white”.

“Stavo ascoltando queste registrazioni e mi è venuta la pelle d’oca perché nessuno le aveva mai sentite prima. Ascoltare Michael Jackson parlare e scherzare, è stato davvero, davvero fantastico”, ha detto Musgrove a The Hollywood Reporter.

Queste tracce rimarranno visibilmente sconosciute al grande pubblico e non saranno mai trasmesse, secondo la rivista. Perché la Jackson Estate, che gestisce l’eredità di Michael Jackson, crede che possedere i nastri non significhi averne i diritti. Da qui la dichiarazione a The Hollywood Reporter: queste piste non sono “nuove” e ci sono registrazioni originali “nelle casseforti” della tenuta, secondo un portavoce.

Gregg Musgrove, nel frattempo, spera che la sua scoperta, che presenterà alle case d’asta, gli faranno guadagnare più di un milione di dollari.

Michael Jackson ha venduto circa 350 milioni di dischi, tra cui “Thriller”, l’album più acquistato di tutti i tempi, e ha vinto 13 Grammy Awards. Aveva 50 anni quando è morto il 25 giugno 2009 nell’area di Los Angeles.