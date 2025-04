I film italiani più attesi della primavera 2025

Buon periodo di forma per il cinema italiano. Dopo l'exploit internazionale di C'è ancora domani di Paola Cortellesi (uscito a fine 2023) e il successo de Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri, di Diamanti di Ozpetek e della commedia irriverente Io sono la fine del mondo di Angelo Duro nel 2024, anche il 2025 dei film nostrani non è partito male nelle sale.

Ancora in alcuni cinema, da fine febbraio, il campione di incassi FolleMente di Paolo Genovese con Edoardo Leo e Pilar Fogliati. Resistono da marzo, invece, il drammatico Nonostante di Valerio Mastrandrea, regista e protagonista che racconta la sua routine di paziente ospedaliero, e U.S. Palmese, commedia sportiva dei Manetti Bros. con Rocco Papaleo.

Film italiani al cinema ad aprile

Dal 3 aprile in sala anche un'altra storia (non vera) di calcio, L'ultma sfida di Antonio Silvestre, ma a sfondo criminale tra sogni e partite truccate. Nel cast anche Michela Quattrociocche e la cantante Chara Iezzi. Lo stesso giorno è uscito La vita da grandi, emozionante film di Greta Scarano con Matilda De Angelis che deve occuparsi del fratello autistico (Yuri Tuci).

Ad aprile fuori anche L'Ultimo spettacolo di Andrea Morabito, film-inchiesta sul più grande sequestro di animali da un circo, e, in alcune sale, il curioso Brenta connection, commedia pulp di provincia di Cristian Tomassini che prende ispirazione da un fatto realmente accaduto nel Vicentino nel 2002.

Il 10 aprile esce invece La casa degli sguardi di Luca Zingaretti, che nel suo debutto alla regia racconta la storia di un Marco (Gianmarco Franchini), ragazzo senza madre e dipendente da alcol e droghe, che sente su di sé la pressione di tutto il mondo che lo circonda.

Il 17 aprile torna in sala Edoardo Leo in 30 notti con il mio ex, commedia di Guido Chiesa con Micaela Ramazzotti. A fine mese (il 24) in sala anche L'amore, in teoria di Luca Lucini, che racconta intrecci amorosi tra ragazzi unversitari (con Nicolas Maupas, Martina Gatti e Federica De Angelis) e Una figlia di Ivano De Matteo, film drammatico con Stefano Accorsi e l'influencer Ginevra Francesconi, la figlia finita in arresto.

Il 30 aprile ecco Storia di una notte, in cui il regista Paolo Costella che affronta il tema del lutto. A maggio, invece, tornerà in sala Luca Marinelli in Paternal leave, film italo-tedesco in cui un padre (Marinelli) si trova davanti la figlia adolescente tedesca mai vista prima.