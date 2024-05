Mia Ceran è la nuova conduttrice di Tv Talk

Massimo Bernardini lo aveva annunciato, settimane fa, e ha mantenuto la parole. Così, nell’ultima puntata di “TvTalk” andata in onda sabato 25 maggio 2024, il conduttore si è congedato dal pubblico e dai suoi colleghi di lavoro lasciando il programma del quale era al timone da un ventennio.

Una decisione presa volontariamente per passare più tempo in famiglia e per lasciare quel format, ancora seguitissimo, guidato da qualcun altro. Aveva ammesso pubblicamente di sperare che la scelta ricadesse su una donna e così è stato. A prendere il posto di Massimo Bernardini a Tv Talk, come annunciato con relativo ‘passaggio di consegna’ in onda, sarà Mia Ceran.

Una decisione presa dalla Rai che lui stesso condivide: “Mia ha l’età dei mio secondo figlio. È una donna e quindi è un’altra storia. È molto più contemporanea di me: fa podcast, cura i social, ha vissuto a Miami, parla almeno tre lingue, ha fatto il suo primo stage alla CNN e io il praticantato all’Avvenire, c’è una bella differenza… E ha anche esperienza in tv”.

Chi è Mia Ceran, la conduttrice di “Tv Talk” dopo Massimo Bernardini

Mia Ceran è nata a Treviri, nella Repubblica Federale di Germania nel 1986. Cresciuta negli Stati Uniti fino a quando era tredicenne, si è poi trasferita a Roma, facendo anche uno stage nella sede romana della CNN.

Dopo una serie di collaborazione per alcuni programmi Mediaset (da Studio Aperto a Matrix), nel 2011 è diventata una giornalista professionista. Per due anni è stata inviata per La7 con “L’aria che tira” e nel 2013 è sbarcata su Rai 3 ad “Agorà”. Nel 2015 e 2016 ha condotto, insieme ad Alessio Zucchini, “Unomattina estate”. Nel 2016 aveva già partecipato a “Tv Talk”, prima come opinionista, poi con una rubrica. Venne scelta da Nicola Savino per “Quelli che il calcio” come ospite fisso e inviata negli stadi, poi nel 2017-2018 insieme a Luca e Paolo come co-conduttrice del programma di Rai 2. A partire dal 2020, ha condotto un podcast su Spotify, intitolato “The Essential” e a settembre 2022 ha presentato il programma televisivo “Nei tuoi panni” dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di Rai 2. Poi la promozione, dall’autunno 2024, di “Tv Talk”, ufficializzata sabato 25 maggio con queste parole di Bernardini: “TV Talk è un programma che è sempre stato condotto da buone mani, è sempre rimasto in buone mani e in buone mani lo lasceremo. Benvenuta Mia Ceran!” Per quanto riguarda la sua vita privata, Mia Ceran è mamma di due bambini, Bruno, nato nel 2021 e Lucio, nato due anni dopo, nel 2023. La donna è fidanzata con Federico Ferrari, manager del brand di moda e abbigliamento Diesel. La coppia vive a Milano.

Mentre aspettava il secondo figlio decise di prendersi una pausa dalla tv e dal podcast, con un annuncio pubblico: “Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela. Invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili”. E adesso è tempo di ritornare.