Met Gala, Choupette non c’è. Spunta Jared Leto vestito da gatta birmana

Roma, 2 maggio 2023 - No, Choupette non è venuta a New York a sfilare al Met Gala 2023 in onore del suo amato padrone Karl Lagerfeld. E per fortuna che non è venuta la gattina bianca più ricca del mondo, chissà che putiferio mediatico avrebbe scatenato.

USA NEW YORK MET GALA

Invece tutto è stato bello e tenero, con la messa in scena di Jared Leto, imbattibile per bellezza e fascino, simpatia e senso del reale, che è arrivato mascherato da gattina birmana bianca nelle vesti di un gigantesco e sorridente pupazzo. Poi al clou della scalinata del Met, Jared si è sfilato la testa del peluche rivelando la chioma bionda da eterno cherubino.

Inutile dire dello scatenamento dei flash e della gioia dei fan di questo incredibile attore, diventato vera icona del Fashion (Stavolta orfano del 'gemello' Alessandro Michele dopo l'uscita del geniale stilista da Gucci).