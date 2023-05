Met Gala 2023, le pagelle di Eva Desiderio

Roma, 2 maggio 2023 - Stavolta, per il Red carpet del Met Ball 2023, ha prevalso la prudenza e una certa reverenza di stile. L’omaggio a un grande della moda come Karl Lagerfeld ha trattenuto molto degli ospiti nel non esagerare in mises esagerate, mirabolanti, impossibili è troppo nude. L’allarme immensa dello stile di Kaiser Karl ha come trattenuto molti dei protagonisti impegnati in una gara in bianco e nero, i colori simbolo di Coco Chanel e di Lagerfeld che gli è succeduto ridandogli vita e splendore. E già qui nella limitazione/esaltazione dei colori non colori sta una delle particolarità di questo show di vanesi è strano-ricchi che ogni volta conquista, fa discutere ed elettrizza. Pochi i colori forti come il rosso fuoco di Salma Hayek, il fuxia piumato di Viola Davis, il turchese un po’ troppo carico di Mary J. Blige, il rosa cipriati di Nicole Kidman. E come diceva proprio Karl Lagerfeld con la sua verve snobistica: ”La tendenza è nell’ultimo stadio prima della noia” , frase che calza a pennello per questo Oscar della Moda newyorchese.

Kim Kardashian voto 5

Kim Kardashian

Ridicola forse no, ma inappropriata sì. Cinquantamila perle a coprire il corpo esagerato dell’attrice factotum sono davvero troppe da digerire tutte insieme e nemmeno il candore dell’apparizione ci pacifica. Un po’ effetto uovo di Pasqua che il Kaiser non si merita e non avrebbe apprezzato. Lo stilista del marchio Schiaparelli, Daniel Robeberry, però, che ha realizzato l’addobbo di perle sulle magnifiche curve, ha fatto un colpaccio vista la notorietà di Kim.

Naomi Campbell voto 5 e mezzo

Naomi Campbell

Stavolta la Venere Nera ha giocato con lo chic che non è proprio la sua forza. E così l’abito rosa Chanel Couture sembra quasi renderla un po’ banale come una ricca signora.

Jared Leto voto 20

Jared Leto

Simpatico e pure bello ha scherzato con l’amore più grande di Karl, la tenera e milionaria gattina birmana bianca dagli occhi fiordaliso Choupette che per fortuna (anche sua) non è venuta al Met. Senza l’originale morbido e dolce viziatissima con tanto di tata e medico personale, ecco l’attore che si infila in un pupazzo di pelouche candido molto somigliante, percorre il Red carpet per avvicinarsi alla mostra al Constume Insitute e nell’orgia di flash si “svita” la testa felina svelandosi con tutto il suo fascino biondo. Un bel alleggerimento e una sorpresa divertente.

Jennifer Lopez voto 6

Jennifer Lopez

Arriva alla sufficienza JLo che ci ha abituati a ben altro di questo raffinato vestito da sera di Ralph Lauren. E poi perché mettersi una veletta tanto demodè.

Pedro Pascal voto 6 e mezzo

Pedro Pascal

L’attore del Trono di Spade appare un po’ spaurito davanti a tanto glamour e abbuffata di celebrities e si da' un tono col cappotto rosso, gli anfibi, i pantaloncini neri. Fuori tema completamente coi voleri-diktat di Da e Wintour per la soirée ma per questo simpatico.

Bradley Cooper voto 8

Bradley Cooper

Fascinoso e classico nello smoking più tradizionale ed elegante

Pierpaolo Piccioli e Florence Pugh voto 9

Pier Paolo Piccioli e Florence Pugh

Il direttore di Valentino PPP anche stavolta si è vestito come sempre, smoking, occhiali neri e sneakers bianche e dunque va premiato per coerenza e pienezza di sé. Per vestire la bella e sofisticata Florence Pugh (nuovo volto della maison) ha scelto il bianco e nero d’ordinanza e due coppe copriseno gentili e un nastro in vita. Un lavoro delicato e sapiente dall’atelier Romano di Piazza Mignanelli.

Pierpaolo Piccioli per Rihanna voto 10

Rihanna

Alta moda, alta sartoria, alta storia della moda. Lo aveva annunciato sul suo Instagram che ci sarebbe stata una cappa bianca di camelie ma nessuno se la immaginava di tanta opulenza. E invece ecco Rihanna, bellissima e in dolce attesa, nella mise di Valentino di candide camelie di organza, lavoro insuperabile dell’atelier che da onore all’Italia.