Serena Williams incinta, la tennista col pancione sorprende tutti sul tappeto rosso del Met Gala

New York, 2 maggio 2023 - Serena Williams è incinta, la leggenda del tennis mondiale lo ha annunciato al Met Gala, e non è stata l'unica infatti anche la top model Karlie Kloss ha colto l'occasione per rivelare che è in dolce attesa.

Serena Williams con il marito Alexis Ohanian al Met Gala

La ex campionessa 41enne, indossando un abito nero di Gucci (che non nascondeva il pancione), si è presentata sul tappeto rosso dell’evento e ha sorpreso giornalisti e fan svelando l'arrivo del suo secondo figlio (Il primo si chiama Alexis Olympia Ohanian Jr., nato dopo numerose complicazioni durante il parto). A fianco della tennista Testimone di Geova, il sorridente marito, Alexis Ohanian (noto con lo pseudonimo di kn0thing), imprenditore di successo nelle nuove tecnologie, e cofondatore del sito di social news Reddit.

La Williams ha posato per le foto di rito orgogliosa col pancione bene in vista, e alla domanda dei giornalisti ha assicurato di sentirsi "bene". Poco dopo sempre sul tappeto rosso è toccato alla modella di Tom Ford rivelare la sua seconda gravidanza. Il padre è l'uomo d'affari Joshua Kushner, figlio del miliardario sviluppatore immobiliare Charles Kushner, e fondatore e socio amministratore della società di venture capital Thrive Capital, inoltre co-fondatore di Oscar Health. Il primo figlio della coppia ha due anni e si chiama Levi Joseph Kushner.