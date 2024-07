Le maxi ciglia effetto 3D, il vezzo beauty per le notti estive

In una serie di spettacoli che di recente ha tenuto a Las Vegas, Lady Gaga ha mostrato tutto il suo estro creativo per la musica e, allo stesso modo, ha messo in evidenza la sua passione per il trucco scenografico, confermandosi una perfetta glam queen, regina indiscussa del trasformismo pop. Ogni sua esibizione è stata un tripudio di look inimitabili da show-girl, caratterizzati da ciglia 3D, labbra glossy rosso fuoco e capelli grunge chic.

L’omaggio

Dopo aver recitato accanto a Joaquin Phoenix nel film ‘Joker’, Lady Gaga si è esibita nella seconda edizione del residency show iniziato nel 2018. Con il ciclo di spettacoli dal vivo, intitolati ‘Lady Gaga Jazz & Piano’, indossando abiti scollati in tessuti scintillanti, tuxedo di lamé e ampie cappe piumate rosa, Lady Gaga è tornata sul palco con esibizioni che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Sempre iper-colorata e appariscente, la protagonista di ‘A Star is Born’ ha sfoggiato anche un make-up scenografico, ma elegante. In particolare Gaga ha omaggiato la grande Liza Minnelli, sua musa ispiratrice fin dagli esordi, con un look in cui a farla da padrone sono state delle maxi ciglia finte, in parte disegnate e in parte applicate con sticker 3D pieni di glitter. A evidenziare il tutto c’era anche lo sguardo felino e magnetico enfatizzato da un artistico cat-eye. Merito della proficua collaborazione, che va avanti da nove anni, tra il designer Phyllis Cohen e la storica truccatrice di Gaga, Sarah Tanno. Il make-up, impreziosito da un rossetto scintillante, è stato ulteriormente valorizzato anche dai capelli: ciocche frontali scure a contrasto con il resto della chioma biondo platino.

Extension ciglia e curvatura

In commercio si possono trovare delle ciglia 3D adesive per replicare il look di Lady Gaga. Uno dei criteri per orientarsi nell’acquisto è scegliere tra le curvature disponibili. La curvatura J è la più naturale e meno evidente frontalmente. Le ciglia con questa caratteristica hanno una prima parte dritta e una leggera curva sulla punta, ideali per aggiungere lunghezza senza accentuare la curvatura. Sono sconsigliate per ciglia naturali dritte o rivolte verso il basso, poiché potrebbero creare un effetto pesante.

Le ciglia con curvatura B sono leggermente più curve rispetto alle J, ma senza eccessi. Sono ideali per sollevare leggermente lo sguardo e possono essere utilizzate per un effetto volumizzante. Per un look naturale, ma un po' più glam, possono essere alternate a ciglia con curvatura C. Quest’ultima è la più utilizzata dai professionisti beauty: permette di sollevare lo sguardo, rendendo l’occhio più leggero e aperto. La curvatura C è estremamente versatile e si adatta a quasi tutte le tipologie di occhio, consentendo anche di creare effetti volume molto interessanti. La curvatura D è molto accentuata e ideale per chi vuole farsi notare; non a caso è nota anche come dramatic curve.

Extension ciglia e spessore

Anche lo spessore o il diametro delle extension è un aspetto fondamentale per ottenere il risultato desiderato e garantire comfort. Le ciglia più spesse possono dare intensità allo sguardo, ma se sono scelte in modo sbagliato, possono appesantirlo. I diametri delle ciglia finte 0,05mm e 0,07mm sono molto sottili e leggeri e sono utilizzati per dare volume. Quelli da 0,10mm e 0,15mm sono i più utilizzati e si adattano meglio per effetti naturali e per la tecnica di allungamento one to one. I diametri 0,20mm e 0,25mm molto vistosi e pesanti e non sono adatti a tutte quante; sono consigliati solo per occasioni di breve durata (shooting o eventi di qualche ora).

Cura delle extension ciglia 3D

Una volta eseguito il trattamento one to one delle maxi ciglia 3D, la manutenzione delle extension è semplice ma fondamentale per mantenere il risultato. Non bisogna bagnare gli occhi per le 12 ore successive al trattamento, al fine di permettere alla colla di solidificarsi. Le ciglia applicate vanno pettinate una volta al giorno con uno scovolino da mascara per mantenerle ordinate. Non si devono strofinare gli occhi, tirare o giocare con le extension, dormire a faccia in giù. L'uso di mascara o trucchi waterproof riduce la durata della colla. Non vanno usati struccanti bifasici o prodotti contenenti oli. Vanno evitate sedute di sauna o bagno turco troppo lunghe o frequenti. La durata delle super ciglia effetto 3D dipende dal ciclo di vita delle ciglia naturali, generalmente tra 4 e 6 settimane. Di solito gli esperti consigliano sedute di refill ogni 3-4 settimane.