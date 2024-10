Massaggio facciale effetto lifting: cos'è e come funziona

Il massaggio facciale professionale è un vero toccasana per la pelle. Molte celebrities hanno raccontato di avere adottato alcune varianti di questa tecnica, come, per esempio, Dua Lipa, Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Madonna e Gwyneth Paltrow. È una tecnica adatta a chi vuole risultati immediati – dalla riduzione delle rughe alla ridefinizione dell’ovale del viso – ed è in continua evoluzione.

Cos’è il manual face lifting

Il manual face lifting è un massaggio manuale che stimola la muscolatura facciale, migliorando la circolazione e l'elasticità della pelle, contrastando i segni dell’invecchiamento. Esistono diverse modalità in cui questa tecnica viene realizzata: in alcuni casi si utilizzano pressioni profonde per distendere i muscoli facciali, mentre in altri si applicano movimenti più leggeri e superficiali per drenare i liquidi in eccesso e ridurre i gonfiori. Spesso le varie pratiche vengono combinate. Un ulteriore elemento chiave del manual face lifting è l’uso di un cosmetico specifico per facilitare il massaggio e per nutrire la pelle. Tra i prodotti utilizzati si distinguono creme a base di peptidi innovativi e burri vegetali con formule brevettate.

Effetto levigante

L’obiettivo del massaggio levigante manuale è distendere i lineamenti e restituire compattezza alla pelle. I risultati parziali sono visibili già dopo la prima applicazione, rendendo possibile utilizzare il lifting manuale prima di eventi speciali in cui si desidera apparire al meglio. Gli esperti di bellezza consigliano di sottoporsi a cicli di una decina di trattamenti personalizzati, da uno a due a settimana, seguiti da sessioni mensili per mantenere i risultati. La costanza è fondamentale: gli effetti tonificanti e leviganti svaniscono se si interrompe il trattamento.

Il confronto col botox

Nelle prime settimane del massaggio manuale al viso, si allenano intensamente i muscoli facciali, rendendoli sufficientemente forti per il lifting e contemporaneamente li si libera dallo stress, insegnando loro a rilassarsi e quindi a prevenire le rughe. Questo è l'opposto di come funziona l’applicazione di botox, che blocca i muscoli dagli impulsi nervosi, garantendo la loro immobilità ed eliminando contrazioni indesiderate che creano rughe. Pertanto, queste due metodologie non possono essere combinate.

Benefici

Grazie all’eliminazione di sostanze tossiche da viso e décolleté, la pelle appare più morbida, luminosa e migliorata. Si riduce l’accumulo di grasso sottocutaneo, si combatte il rilassamento della pelle (inclusi il doppio mento e le borse sotto gli occhi), e si accelera il metabolismo delle cellule sottocutanee. Migliorano il tono e l’elasticità della pelle grazie a una maggiore produzione di collagene, elastina e fibre proteiche. Questo trattamento previene l'invecchiamento cutaneo, rimuove l'acqua in eccesso, riduce le rughe e favorisce la rigenerazione dei tessuti.

Controindicazioni

Il non è indicato in presenza di infiammazioni e pus, se i nervi facciali sono infiammati, se si soffre di disturbi tiroidei, se è stato applicato il botox in precedenza, nel caso di operazioni chirurgiche alla testa e al viso effettuate poche settimane prima (per cui è necessario un consulto medico).