Mascara glitterato, il must have del make-up per le feste natalizie

È ufficiale. Siamo ormai entrati nel pieno del tourbillon dei preparativi per le feste di fine anno, con le loro luci scintillanti, i regali sotto l’albero e l’amore per gli strass e i glitter. E proprio in considerazione di ciò, un prodotto beauty destinato ad aggiungere un tocco di magia natalizia a ogni look e a diventare un must have anche per i mesi invernali è sicuramente il mascara glitter.

Quando lo si mette

Perfetto per chi desidera un po' di spirito festivo senza dover ricorrere a trucchi troppo complessi o elaborati, questo mascara è l'alleato ideale per le occasioni in cui si vogliono fare gli auguri o scambiarsi i regali di Natale. Che si tratti di una serata danzante in un club, di un aperitivo tra amiche per lo scambio dei doni o di una cena aziendale da cui si arriva direttamente dall'ufficio, il mascara glitter è la scelta ideale se si vuole brillare in un attimo senza troppi sforzi e avere ciglia scintillanti degne di Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry e Zoë Kravitz, solo per citare alcune delle celebrities che amano sfoggiare sguardi scintillanti.

Differenza col mascara classico

Mentre il mascara tradizionale si concentra su definizione, lunghezza e volume, il mascara glitter è arricchito da piccole particelle brillanti che aggiungono luminosità alle ciglia, Questo prodotto, solitamente presentato come un top coat da applicare dopo il mascara nero o marrone, aggiunge un velo scintillante che trasforma ogni ciglio in una piccola lucina natalizia. Con una semplice applicazione, si ottiene un look sofisticato, perfetto per accompagnare le tendenze di make-up festivo, come il frosty o lo sugar plum make-up. Dal 15 ottobre 2023, nei Paesi dell’Unione Europea, Italia inclusa, è entrato in vigore un nuovo regolamento che impone l’uso di glitter biodegradabili nei cosmetici, riducendo i prodotti sul mercato ma, allo stesso tempo, garantendo una scelta più ecologica e apprezzata anche su TikTok, dove gli utenti sono sempre in cerca di novità scintillanti, meglio ancora, però, se ecosostenibili.

Come si applica

Per ottenere uno sguardo che brilla come un diamante, è importante applicare il mascara glitter con attenzione. Dal momento che funge da top coat, deve essere applicato dopo aver piegato e pettinato le ciglia con il mascara preferito. Dopo aver lasciato asciugare bene la base di mascara, si può procedere con l'applicazione del rimmel glitterato. Questo passo aggiunge un effetto luminoso e allunga ulteriormente le ciglia, permettendo alle microparticelle di luce di creare bagliori e riflessi intriganti. TikToker famose come Madeleine White suggeriscono di utilizzare il mascara glitter direttamente come ombretto, aggiungendo un tocco gioioso e brillante allo sguardo in poche mosse.