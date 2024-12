Manicure per il Natale 2025, la nail art di tendenza da copiare alle star

Le tendenze della nail art per l'inverno 2025 sono un mix perfetto di eleganza, innovazione e riflessi sofisticati, ideali per chi desidera un look raffinato e alla moda. Dai glitter con effetto ghiaccio al caramello che si mescola alle spezie, passando per il bordeaux che sfuma nel viola e nel nero, le idee di manicure che stanno dominando la stagione si contraddistinguono per originalità e creatività. Questi trend si allontanano dalle tradizionali ispirazioni stagionali, introducendo una combinazione di novità e richiami al passato che danno vita a un equilibrio tra futurismo e nostalgia. Star come Dua Lipa, Adele, Rihanna e Selena Gomez, solo per citarne alcune, hanno già lasciato il segno proponendo delle versioni originali di grandi classici come la French manicure e lo smalto dark per aggiungere un tocco di glitter, colore e vivacità alle Feste e alle fredde giornate invernali.

French manicure

La French manicure viene reinventata in una versione minimalista e delicata. Sulle unghie corte si applica una sottile linea bianca sulla punta, combinata con una base naturale che enfatizza il pigmento rosato, creando un effetto nude ma impeccabile. Per replicare questa manicure, l’uso di stencil può essere utile per ottenere una linea perfetta. Sulle unghie lunghe ci si sbizzarrisce anche con la reverse French e la micro French. La cantante Adele è una fan appassionata di questa tecnica intramontabile, che ama reinterpretare a seconda delle occasioni. A volte l’artista sceglie questo stile nella sua forma tradizionale, con base nude o rosa e punte bianche, ma in altre occasioni opta per variazioni più audaci, come quando, a Las Vegas, si è presentata sul palco con una French con le punte lunghe e a mandorla in oro cromato, perfetta per le festività alle porte.

Frosted manicure

La Frosted manicure è una delle tendenze più sofisticate e affascinanti del momento, perfetta per chi cerca un look elegante e luminoso. Sfoggiata di recente da Hailey Bieber, si caratterizza per un effetto che ricorda il ghiaccio o la brina, con un finish brillante e perlescente che riflette la luce in modo delicato ma d’impatto. Questo stile è particolarmente indicato per le stagioni fredde, come l’inverno, o per eventi speciali, grazie alla sua capacità di donare un tocco raffinato e glamour alle mani. I colori tipici di questa manicure spaziano dal bianco perlato all’argento, fino a tonalità pastello come il rosa tenue o l’azzurro chiaro, tutte scelte che enfatizzano il carattere "ghiacciato" del look. La finitura è sempre liscia e uniforme, per un effetto che ricorda il vetro o una superficie cristallina. Per ottenere una Frosted manicure personalizzata ci sono diverse tecniche. Si possono utilizzare smalti specifici con finish perlati o cromati, oppure optare per polveri olografiche o cromate, applicate su una base chiara e sigillate con un top coat brillante. Chi preferisce una soluzione più duratura può ricorrere a gel UV o smalti semipermanenti, che garantiscono una maggiore resistenza e un effetto ancora più luminoso.

Black Leather nails

Il nero si ripropone come un altro must-have dell’inverno 2025, anche se viene presentato in una versione più contemporanea. Star come Dua Lipa e Selena Gomez hanno mostrato unghie dipinte con smalto nero, caratterizzato da un contrasto tra finish lucidi e opachi, creando un effetto tattile simile alla pelle di una giacca o di uno stivale. La chiave per ottenere effetti diversi sta nel top coat: a seconda di come lo si applica, l'aspetto delle unghie può variare da glossy a matte, donando maggiore intensità al pigmento.

Moonlight Chrome

Nella nail art di tendenza dell’inverno 2025 non manca nemmeno l'evoluzione delle Velvet Nails, con un tocco di modernità che si ispira alla superficie della luna quando brilla nel cielo invernale. Per questo motivo il trend è stato ribattezzato Moonlight Chrome. Le unghie metalliche si tingono di argento, con sfumature di grigio brillante che creano un effetto chiaroscuro simile alla luce lunare. L’effetto è ottenuto tramite l’uso di smalti metallici od olografici, e si può intensificare con l’ausilio di un magnete per creare giochi di luce unici.

Copper nails

Le Copper nails sono una fusione perfetta di calde tonalità di caramello e rame, creando un effetto avvolgente e sofisticato. Questo trend si distingue per un colore che richiama il cioccolato al latte, mescolato con una punta di rame o rosso, senza mai cadere nei toni troppo scuri del ciliegia o del mattone. Un'ulteriore caratteristica di queste unghie è l'effetto cromato, che dona un aspetto metallico, perfetto per l’inverno. È quello che ha voluto, di recente, Katie Holmes, scegliendolo per le sue unghie corte una tonalità marrone chiaro laccato per partecipare a una serata di gala.