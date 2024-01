Chi è la nuova regina di Danimarca, l’australiana Mary Donaldson

Il 14 gennaio, in Danimarca, il principe Frederik, erede al trono, e la moglie, la principessa Mary Donaldson, saranno incoronati come nuovi re e regina. Il cambiamento segue l’annuncio dell'abdicazione da parte della sovrana Margrethe II, madre di Frederik, che ha rivelato la sua decisione nel discorso di Capodanno alla nazione.

Negli ambienti royal Mary è stata spesso definita la sorella maggiore di Kate Middleton, principessa del Galles, quest’ultima poco più giovane di lei: entrambe sono donne statuarie, affascinanti, icone di stile e di eleganza, provenienti da contesti simili della classe media, prive di sangue blu nelle vene. Uno dei primi a fare questo paragone è stato il compianto stilista Karl Lagerfeld nel 2011, in vista del matrimonio di Windsor e della Middleton nel 2011. Di sicuro, inoltre, sia Mary che Kate mostrano devozione e rispetto nei confronti delle loro famiglie e delle monarchie di cui sono entrate a far parte e che oggi rappresentano al meglio.

Origini

Un altro soprannome della principessa ereditaria danese è Maria Regina di Scozia per via delle sue origini. Mary, infatti, è figlia di John Dalgliesh Donaldson e Henrietta Clark, studiosi e accademici scozzesi, per l’appunto, trasferitisi qualche decennio fa in Tasmania. La sua affinità con la Scozia è evidente anche nello stemma ufficiale, che include simboli araldici scozzesi e quelli dei MacDonald. Lo storico clan, come ha ricordato il padre di Mary alle nozze della figlia e del principe danese, prossimo a salire al trono, un tempo ha combattuto valorosamente contro i norvegesi per avere il controllo sulle Isole Ebridi.

L’incontro

L’inizio della storia d’amore tra il principe ereditario Frederik e Mary Donaldson è ormai noto ai più. I due, secondo quanto è stato riportato da molti media, si sono incontrati nel 2000 in un locale di Sydney durante i Giochi Olimpici che si tenevano in Australia lo stesso anno. Mary, all’epoca, lavorava a livello dirigenziale nella pubblicità e nel marketing. Il principe Frederik presenziava alle Olimpiadi per supportare la squadra di vela danese. C’è stato uno scambio di numeri telefonici. Frederik sarebbe stato salvato nel telefono di Mary come Fred.

È così che è cominciata una relazione d’amore a distanza. Tra i doni romantici che i due si sono scambiati da un continente all’altro ci sarebbero stati alcuni cd musicali di autori e band dei rispettivi Paesi. Nel 2003 Frederik ha fatto la proposta di nozze chiedendo la mano di Mary regalandole un diamante taglio smeraldo caratterizzato da un design che, secondo quanto riferito, ricalcava la bandiera danese, espressione di eleganza, raffinatezza e contemporaneità.

Il matrimonio

Mary e Frederik si sono sposati il 14 maggio 2004 al Palazzo di Fredensborg a Copenaghen. La Donaldson, per l’occasione, ha indossato un abito nuziale creato dallo stilista danese Uffe Frank, caratterizzato da ventiquattro metri di seta duchessa e organza, decorazioni di due metri di pizzo e uno strascico record da otto metri. Il velo apparteneva alla suocera, la ormai ex regina Margrethe. Come testimoni, Mary ha scelto le sue due sorelle, Jane e Patricia, e la sua migliore amica e annunciatrice radiofonica Amber Petty.

La coppia è molto amata dai sudditi. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Cristiano, nato nel 2005, Isabella, arrivata nel 2007 e i gemelli Vincent e Josephine, venuti al mondo nel 2011. Mary continua a essere apprezzata per la sua grazia, per la sua educazione ed eleganza. Oltre al paragone con Kate Middleton, la Donaldson è stata spesso associata ad altre figure iconiche come Lady Diana e Jacqueline Kennedy e, in passato, ha posato per riviste di moda di prestigio come ‘Vogue’ e ‘Australian Women’s Weekly’. Mary è anche la madrina di battesimo di Estella, la figlia di Victoria di Svezia, classe 2012.