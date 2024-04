Marracash negli stadi 2025, date e biglietti: dove comprarli e quanto costano

Marracash ha dato l'annuncio ufficiale: quella del 2025 sarà l'estate di 'Marra negli stadi'. Il "Principe di Barona e non di Bel Air" ha dato corpo a quelle che fino a poche ore prima erano soltanto suggestioni: il suo primo tour negli stadi. Non è la prima volta in cui un rapper italiano fa concerti negli stadi, ma è di certo la prima volta in cui il "King" del rap italiano porterà uno spettacolo senza precedenti negli stadi.

Dopo il Marrageddon, quindi, ecco arrivare l'apoteosi: Marracash negli stadi. Da nord a sud, lasciando però per il momento fuori alcune zone molto importanti d'Italia. Per il momento, perché non è escluso che possa arrivare qualche altro annuncio più avanti.

La vendita dei biglietti per 'Marra negli stadi 2025' ha preso il via alla mezzanotte fra mercoledì 17 aprile e giovedì 18 aprile e i prezzi vanno dai 49 agli 89 euro a tagliando, con fasce intermedie di 59, 69 e 75 euro. La vendita è aperta sulle piattaforme di ticketing.

Le date:

6 giugno 2025 - Stadio comunale di Bibione

10 giugno 2025 - Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

14 giugno 2025 - Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2025 - Stadio San Siro Milano

30 giugno 2025 - Stadio Olimpico di Roma

5 luglio 2025 - Stadio Franco Scoglio di Messina