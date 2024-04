Marracash negli stadi: annunciato il tour del 2025

Marracash negli stadi. No, non è un dubbio. E' una certezza. Marracash sta per annunciare le date di un tour che lo porterà negli stadi nel 2025. "Il primo tour negli stadi di Marracash" recita il claim sui cartelloni pubblicitari apparsi in diverse zone di Milano e in alcune stazioni delle principali città italiane.

E in effetti stupisce. Stupisce che proprio il "King" del rap italiano arrivi al primo tour negli stadi a 44 anni. Dopo vent'anni di musica e quindici di storia della musica italiana. Oltre a quel Marrageddon che è stato ed è destinato a rimanere un evento unico nella storia del rap italiano. E forse sta proprio in questo, anche in questo, la grandezza di Marracash.

Fabio Bartolo Rizzo, prima che Marracash. Uno che non si lancia subito a fare concerti, uno che non annuncia il tour negli stadi all'indomani del Marrageddon. E non perché Marracash non abbia un repertorio di successi epocali tali da poter riempire uno show di diverse ore. Ma perché Marracash ha dimostrato anche in questo caso di avere testa, cuore e uno staff molto ben preparato. Tanto da non voler bruciare tutto subito. D'altro canto, a lavorare insieme a lui è il genio assoluto di Paola Zukar, una professionista che quanto a valorizzazione e crescita esponenziale dei talenti potrebbe insegnare senza sosta.

Il tour negli stadi si svolgerà nel 2025, ma probabilmente la vendita dei biglietti comincerà a breve. E, spoiler inevitabile, ogni data sarà immediatamente soldout nel giro di pochi minuti. D'altro canto il "principe di Barona e non di Bel Air" è ormai il re del rap italiano. E con un re tutti i sudditi vorrebbero stare in udienza.