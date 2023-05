Mare Fuori 4, iniziate a Napoli le riprese. Quando esce e le (pochissime) anticipazioni sulla trama

Roma, 22 maggio 2023 – Iniziate le riprese di Mare Fuori 4, la serie dell’anno. Oggi 22 maggio a Napoli scatta il primo ciak per il quarto capitolo della popolare serie Rai che racconta le storie dei detenuti di un istituto minorile di pena ispirato al carcere di Nisida.

Con tutta probabilità, le riprese andranno avanti fino alla prima settimana di settembre. Le puntate, poi, dovrebbero andare in onda a febbraio 2024, prima su Raiplay e poi sulla tv tradizionale (Raidue). La terza stagione, invece, si potrà vedere (o rivedere) questa estate su Netflix. Al momento è disponibile sulla piattaforma di Viale Mazzini.

“Mare Fuori”, che ha conquistato il pubblico a suon di record, è stata riconosciuta come la Serie dell'anno per l'edizione 2023 dei Nastri d'Argento dedicati alla serialità, i premi assegnati dal Sindacato giornalisti cinematografici italiani con una cerimonia in programma il 17 giugno a Napoli, organizzata con la Film Commission Campania.

Il cast sul set dal 22 maggio

Nei giorni scorsi molti attori hanno annunciato l’imminente inizio delle riprese via social condividendo momenti relativi agli ultimi ritocchi del copione. Maria Esposito, l’attrice che interpreta il ruolo di Rosa Ricci, ha postato un TikTok che toglie qualsiasi dubbio. “Dove sono?“, scrive la giovane interprete nella didascalia del video registrato in una location molto familiare ai fan della serie.

Anche Kyshan Wilson, conosciuta per il ruolo di Kubra, si è affidata a TikTok. Nelle storie dell’attrice è apparso un video che la ritrae insieme ad altri attori. Pure sui canali social di Clara Soccini, aka Crazy J, sono apparse delle clip che confermano l’inizio delle riprese.

Stessa cosa l’ha fatta Ludovica Coscione (Teresa): ha pubblicato uno scatto nel cortile della base navale della Marina Militare, che da anni ospita il set dello show. La stessa Lucrezia Guidone, che nella serie interpreta la nuova direttrice del carcere Sofia Durante, è apparsa in una foto con Maria Esposito, durante la lettura del copione.

La trama: l’amore tra Carmine e Rosa e il ritorno di Ciro

Sulla trama, invece, vige il massimo riserbo. L’ultimo episodio della terza stagione ha aperto nuovi scenari. Il pubblico ha assistito all’uscita di scena di Filippo Ferrari detto Chiattillo, interpretato da Nicolas Maupas. Il personaggio, secondo indiscrezioni, sarà presente nei nuovi episodi attraverso alcune lettere indirizzate a Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Altro nodo della storia su cui c’è molta curiosità è il rapporto tra Carmine e Rosa. Nel finale della terza stagione l’incontro tra i due è stato interrotto da Salvatore Ricci (Raiz) e si è concluso con uno sparo. Non si sa chi abbia ferito chi, ma il titolo della prima puntata della quarta stagione è “Nel nome dell’amore”. E ovviamente si riferisce ai due moderni Montecchi e Capuleti.

Inoltre, da più parti, viene ipotizzato il ritorno Ciro, il fratello di Rosa, ucciso alla fine della prima stagione e interpretato da Giacomo Giorgio (che è anche sul set della terza stagione di “Doc – Nelel tue mani”).

Non è ancora chiaro se tornerà in carne e ossa o sotto forma di flashback. Ma i fan sono già euforici. E il recente spoiler di Alessandro Orrei (Mimmo) aumenta ancora l’entusiasmo del pubblico. L’attore, infatti, via social ha pubblicato un’immagine in cui si può osservare una pagina del copione con una frase intrigante: “Ciro la guarda sorpresa”. Insomma, i fan vogliono rivedere Ciro (e tutti gli altri) nel minor tempo possibile.