Michael Madsen accusa la moglie di aver provocato il suicidio del figlio

Roma, 21 settembre 2024 – L’attore statunitense Michael Madsen avrebbe accusato, attraverso i documenti di divorzio, la moglie DeAnna Madsen di aver spinto il figlio Hudson, morto nel gennaio del 2022, a suicidarsi. Lo riporta People, che ha potuto visionare le carte depositate in tribunale dall’attore de ‘Le Iene’ e ‘Kill Bill’.

Michael e DeAnna Madsen stanno divorziando dopo 28 anni di matrimonio. La separazione è iniziata poco dopo la morte del figlio 26enne della coppia. Le carte del divorzio, citate dalla rivista americana, parlano di “differenze inconciliabili” come ragione della fine del rapporto, ma in una dichiarazione firmata dalla star hollywoodiana e allegata alla richiesta legale, l’uomo accusa la moglie di aver spinto il figlio a suicidarsi “a causa della sua negligenza, del bere e dell'alcolismo”. Nel documento si legge che le “differenze inconciliabili” che aveva elencato “non descrivono adeguatamente i motivi della richiesta di divorzio”.

Inoltre l’attore avrebbe chiesto un ordine restrittivo per violenza domestica e avrebbe negato le accuse mosse contro di lui da DeAnna lo scorso mese. Nella dichiarazione, Madsen afferma: “La controparte ha contribuito in modo significativo anche ai miei problemi personali. Sono vittima di una relazione abusiva, co-dipendente e tossica, che è culminata con l'irruzione della controparte nella mia residenza e il mio ingiusto arresto per violenza domestica”. La richiesta di divorzio è stata infatti presentata in seguito all’intervento della polizia nell’abitazione dei due coniugi, avvenuto il 17 agosto, che ha portato all’arresto della star per “violenza contro il coniuge”.

Michael Madsen aveva parlato della morte del figlio Hudson in una dichiarazione al Los Angeles Times, pochi giorni dopo la sua morte, nel gennaio del 2023. “Sono sotto shock perché mio figlio, con cui ho parlato solo pochi giorni fa, aveva detto di essere felice. Il suo ultimo messaggio è stato 'Ti voglio bene papà'”, ha detto l'attore. “Stava affrontando le tipiche sfide della vita, ma voleva una famiglia. Stava guardando al suo futuro, quindi è sconvolgente. Non riesco a capire cosa sia successo”, ha continuato Madsen.

Micheal e DeAnna hanno altri due figli Calvin, 27 anni, e Luke, 18 anni, e l'attore è padre anche di Christian, 34 anni, e Max, 30 anni, avuti dalla precedente relazione con Jeannine Bisignano.