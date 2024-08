L’attore Michael Madsen arrestato per violenza domestica. È il Mr. Blonde ne ‘Le Iene’ di Tarantino

Roma, 20 agosto 2024 – L’attore statunitense Michael Madsen, che ha lavorato con Quentin Tarantino ne ‘Le Iene’ e ‘Kill Bill’, è stato arrestato per violenza domestica. È successo sabato 17 agosto nella contea di Los Angeles, come riporta Variety.

Secondo quanto dichiarato dal Dipartimento dello Sceriffo, la polizia è intervenuta rispondendo a una chiamata per ‘disturbo famigliare’ poco dopo mezzanotte, nella città di Malibu, in California. La moglie di Madsen, DeAnna Madsen, ha spiegato che “suo marito l’ha spintonata e chiusa fuori di casa”, ha spiegato il Dipartimento. Madsen è stato arrestato e poi rilasciato con una cauzione di 20 mila dollari. L’attore non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’accaduto.

“Le indagini sono in corso e i risultati saranno depositati all’Alta Corte di Van Nuys”, dichiara il Dipartimento, senza fornire ulteriori dettagli. Un rappresentante di Madsen ha dichiarato a Variety che si è trattato di un “fraintendimento tra Micheal e sua moglie” e che spera “si risolva presto per entrambi”. I due sono sposati da 28 anni.

Non è la prima volta che Madsen si mette nei guai con la polizia: nel 2012 fu fermato nella sua casa di Malibu per una presunta violenza sul figlio minorenne, che sarebbe avvenuta sotto l'influenza dell'alcool.

Micheal Madsen, 66 anni, è conosciuto soprattutto per aver partecipato a diversi film girati dal regista Quentin Tarantino. L’attore ha iniziato il suo rapporto con Tarantino interpretando il cinico criminale Mr. Blonde ne ‘Le Iene’, per poi comparire anche in ‘Kill Bill Vol. 1’ e ‘Kill Bill Vol.2’, in cui è stato il killer Budd, e in ‘The Hateful Eight’, dove ha vestito i panni del cowboy Joe Gage.