LUOGO E DATA DI NASCITA

’Figlio, non sei più giglio’ con la regia di Stefania Porrino e sul palcoscenico Mariella Nava e Daniela Poggi sarà il 20 ottobre al Politeama di Tolentino; il 26 ottobre al Teatro Manzoni di Massarosa; il 30 ottobre alla Camera dei Deputati con uno spettacolo a invito; l’11 novembre sempre a Roma al Teatro di Villa Lazzaroni; il 18 novembre al teatro San Marco di Trento; il 25 novembre al Teatro Guglielmi di Massa; il 29 novembre al Teatro di San Quirino (Pordenone); il 30 novembre al Teatro Ambra di Albenga; il 6 dicembre all’Anfiteatro Comunale di Budoni (Oristano). Già programmate per il 2025 le date di Sansepolcro, il 6 marzo e il 7 marzo a Castagneto Carducci. Lo spettacolo tratta un tema legato al femminicidio. Mariella Nava sarà in vari luoghi d’Italia a presentare le sue canzoni, mentre a breve uscirà

un suo album di inediti molto atteso da pubblico e critica.