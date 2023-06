Lucca Comics 2023: il kolossal della fantasia

di Roberto Davide Papini

Trenta autori, il tema dell’anno, il manifesto: per essere solo un’anticipazione di parte del programma di Lucca Comics & Games (appuntamento dal 1° al 5 novembre) non c’è male e questo dà un’idea di quanto si profili ricca l’edizione 2023. Anche quest’anno il gruppo QN- La Nazione-Il Giorno-il Resto del Carlino è protagonista come media partner del grande evento dedicato al mondo del fantastico. Nella presentazione all’Hard Rock Cafe di Firenze, il direttore del festival Emanuele Vietina sciorina i nomi degli ospiti italiani e internazionali, di diverse aree (fumetto, giochi, animazione, cosplay e via dicendo) che saranno parte di quel mosaico creativo e narrativo in cui stanno “insieme“ linguaggi diversi. Ed è proprio Together ("insieme", oltre le differenze) il tema 2023 interpretato da due talentuosi fratelli gemelli di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l’illustratore Tomer Hanuka. "La loro immagine – sottolinea Vietina – cattura l’essenza del tema in modo unico ed evocativo; i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival".

In questo “insieme“ di suggestioni ed emozioni spiccano alcuni nomi a partire dall’attesissimo mangaka Naoki Urasawa, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia, grazie alla collaborazione con Panini. La notizia del suo arrivo a Lucca ha già scatenato i fan per un evento che sarà uno dei momenti forti del festival. Lucido e geniale, Urasawa è capace di raccontare attraverso opere visionarie le complesse sfaccettature del presente. Una capacità che è stata premiata da oltre 140 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Previsto un altro grande disegnatore, scrittore e imprenditore come Jim Lee che dopo aver lasciato la Marvel ha fondato la Image Comics, per approdare infine in DC per dedicarsi solo ed esclusivamente al disegno. C’è molta attesa per il ritorno di Don Rosa, grande autore disneyano che ha riscritto il mondo dei Paperi Disney con la loro genealogia (che risponde a quesiti fondamentali sui gradi di parentela dei paperi e ci dice chi siano i genitori di Paperino, per esempio) che lo rese famoso proprio a Lucca nel 1995. Da non perdere la grande mostra dedicata a un maestro del fumetto e dell’illustrazione come Dino Battaglia a 100 anni dalla nascita.

Spazio all’animazione con Enzo D’Alò (l’autore de La Gabbianella e il Gatto) con il lungometraggio Mary e lo spirito di mezzanotte. Si tratta di un emozionante viaggio che supera le barriere del tempo, in cui quattro generazioni di donne avranno modo di confrontarsi e conoscersi profondamente. Tra gli ospiti anche un grande maestro come Bruno Bozzetto che presenterà la sua autobiografia, un tuffo in una carriera straordinaria che ne fa l’autore italiano di cartoon più famoso al mondo.

Per festeggiare i 30 anni dello sbarco dei giochi a Lucca Comics ci saranno “l’ambassador” Joe Manganiello e i talent internazionali Peter Adkison, Kelley Sleagle e Rob Daviau. Trent’anni di Lucca Games e trent’anni di Magic: the Gathering. Il creatore e presidente storico della Wizards of Coast, Peter Adkison sarà a Lucca per presentare in anteprima italiana assoluta il lungometraggio Igniting the Spark. The Story of Magic: the Gathering.

Continua la collaborazione tra Lucca Comics & Games e gli Uffizi: dall’11 luglio gli autoritratti donati da grandi maestri del fumetto saranno esposti in due delle dodici sale dedicate, appunto, agli autoritratti.

Impossibile citare tutti i protagonisti elencati in questa corposa anticipazione: dai 60 anni degli Oliver Onions al gioco di ruolo ispirato alla “Compagnia della forca“ del grande e compianto Magnus. Dopo il successo delle celebrazioni esclusive di One Piece Film: Red della scorsa edizione, Toei Animation torna a Lucca anche nel 2023.

Cresciuto quantitativamente e qualitativamente in modo importante negli ultimi anni, riconquistato da tempo il primato europeo (e non solo) rispetto al festival francese di Angouleme, ora Lucca Comics & Games guarda oltre oceano con una ideale sfida alla California, con riferimento al ComiCon di San Diego.