Lotta alla povertà. Un orfanotrofio per le bambine nella Kapisa

In Afghanistan, secondo il rapporto dell’IPC1, il sistema di classificazione integrata delle fasi della sicurezza alimentare, 3,2 milioni di bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti. Gli orfanotrofi svolgono un ruolo cruciale nel sollevare le famiglie che non possono permettersi di provvedere ai bisogni primari dei figli, garantendo accoglienza, istruzione e accesso alle cure. Un’isola di salvezza per non soccombere a fame, violenza, matrimoni precoci, abusi domestici e lavoro minorile.

Nel 2022 Nove Caring Humans – una delle poche Ong italiane ancora operative in Afghanistan – e Otb foundation hanno investito risorse e fondi per riattivare l’orfanotrofio pubblico maschile di Kapisa, la più piccola provincia densamente popolata a nord est di Kabul. Da allora la struttura è diventata un rifugio sicuro per oltre 50 bambini che hanno ora la possibilità di crescere serenamente.

"Otb Foundation ha deciso di estendere il supporto a Nove sostenendo il primo orfanotrofio pubblico femminile di Kapisa – spiega la vicepresidente Arianna Alessi" (nella foto l’inaugurazione).

"Viste le terribili circostanze affrontate dalle bambine in Afghanistan – prosegue – non potevamo che supportare anche questo progetto. Otb foundation continua a sostenere questo Paese in difficoltà cercando di dare speranza a tutte le richieste di ingresso da parte delle famiglie che arrivano presso il nostro orfanotrofio, nuclei dove le donne sono le sole a occuparsi del sostentamento famigliare".