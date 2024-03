Loredana Bertè, rinviata un’altra data del tour. “Urgenti ulteriori accertamenti”

Roma, 13 marzo 2024 - Loredana Bertè non sta ancora bene e l'organizzazione del suo tour ha comunicato che sarà rinviata anche la data del concerto del 15 marzo a Varese, dopo aver già posticipato l'appuntamento al Brancaccio lunedì scorso, dove i suoi fan l'attendevano, per l'improvviso malore.

L'artista, si legge in un comunicato del suo staff, dovrà essere sottoposta a ulteriori accertamenti urgenti in seguito ai problemi all'intestino per cui già lo scorso anno è stata operata due volte, una d'urgenza.

I due concerti sono stati riprogrammati: al Teatro Brancaccio per il 15 maggio, e al teatro di Varese per il 10 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove data e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato, fa sapere il suo staff. Resta confermato il concerto di Torino, in programma il 19 marzo.

Di certo Loredana nell'ultimo periodo non si è risparmiata, reduce da una gloriosa partecipazione al festival di Sanremo, portandosi a casa il premio della Critica intitolato alla sorella scomparsa, Mia Martini, con la canzone Pazza, un brano dichiaratamente autobiografico, si è poi imbarcata il 24 febbraio nell'avventura de "Una voce per San Marino", conquistando un secondo posto che le stava stretto. Senza contare la tv dove la cantante è coach di The Voice Senior su Rai1, e la sua apparizione come ospite da Fazio sul Nove domenica 3 marzo.

Su quale sia di preciso il problema clinico della cantante sono trapelate poche informazioni e molto generiche. Lunedì scorso si è parlato di forti dolori addominali, di cui Loredana soffre da qualche anno e per cui ha subito due operazioni chirurgiche, ma il suo entourage ha sempre mantenuto la privacy. Ad agosto l'artista aveva scritto ai fan sui social di avere "problemi gastrointestinali", che l'avevano costretta a cancellare una data in Sicilia.