Loredana Bertè ricoverata per un malore, rinviato lo spettacolo a Roma

Roma, 11 marzo 2024 – Malore improvviso per Loredana Bertè. La cantante, 73 anni, è stata costretta al ricovero e a rinviare lo spettacolo previsto per stasera al Teatro Brancaccio di Roma. "Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena. Vi daremo notizie a breve", scrive si legge sul profilo Instagram dell'artista, dove solo poche ore prima lei dava appuntamento al suo pubblico con un “non vedo l’ora”.

"Era già a Roma da ieri e non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024", spiega il suo staff sempre sui social. Gli organizzatori fanno sapere che i biglietti acquistati saranno validi per la nuova data (quella nella capitale sarebbe stata la seconda tappa del suo ‘Manifesto Tour’, ndr). Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 22 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.

Loredana Bertè è reduce dalla partecipazione all’ultimo festival di Sanremo, dove è stato premiata per il brano (autobiografico) ‘Pazza’ con il riconoscimento della Critica intitolato alla sorella, Mia Martini.