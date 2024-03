Loredana Bertè dimessa dall’ospedale: “Mi hanno fatto una terapia d’urto, torno a Milano”

Milano, 14 marzo 2024 – "Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una 'terapia d`urto' e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere". Così la cantante Loredana Bertè su Instagram, rivolgendosi ai suoi fan dopo il malore avuto nei giorni scorsi.

"Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute. Ci vediamo venerdì in TV a #TheVoiceSenior dove ho messo su un team pazzesco!".

I concerti di Loredana Bertè sono stati riprogrammati: e al teatro di Varese per il 10 maggio e al Teatro Brancaccio per il 15 maggio. I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date e chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso entro e non oltre il 22 marzo 2024 alla prevendita, fa sapere il suo staff. Resta confermato il concerto di Torino, in programma il 19 marzo.

Su quale sia di preciso il problema della cantante sono trapelate poche informazioni e molto generiche. Lunedì scorso si è parlato di forti dolori addominali, di cui Loredana soffre da qualche anno e per cui ha subito due operazioni chirurgiche, ma il suo entourage ha sempre mantenuto la privacy. Ad agosto l'artista aveva scritto ai fan sui social di avere "problemi gastrointestinali", che l'avevano costretta a cancellare una data in Sicilia.