‘LOL – Chi ride è fuori’, cambiano i conduttori. Chi arriva al posto di Fedez e Frank Matano

La popolare trasmissione televisiva "LOL - Chi ride è fuori" si prepara a una svolta epocale per la sua quinta edizione. Il game show comico, che ha conquistato il pubblico italiano sin dal suo debutto nel 2021, vedrà un importante cambio di guardia alla conduzione.

Addio a Fedez e Matano

Dopo quattro edizioni di successo, Fedez e Frank Matano lasciano il posto di conduttori. Il rapper milanese, volto simbolo del programma sin dalla prima stagione, e il comico campano, che lo aveva affiancato dalla seconda edizione, passano il testimone a due nomi di spicco della comicità italiana.

I nuovi padroni di casa

A guidare la quinta edizione di "LOL - Chi ride è fuori" saranno Angelo Pintus e Alessandro Siani. La notizia è stata annunciata ufficialmente il 24 settembre 2024, scatenando l'entusiasmo dei fan del programma.

Angelo Pintus: dal palco alla conduzione

Per Pintus si tratta di un ritorno al format, ma in una veste completamente nuova. Il comico triestino, infatti, aveva già partecipato alla prima edizione di "LOL" come concorrente, distinguendosi per la sua verve comica e la capacità di resistere alle risate. Ora, Pintus si trova dall'altra parte della barricata, pronto a mettere alla prova i nuovi concorrenti.

Alessandro Siani: debutto su Prime Video

Per Alessandro Siani, invece, la conduzione di "LOL 5" rappresenta un'esperienza del tutto nuova e il suo ingresso nel mondo di Amazon Prime Video. Il comico e regista napoletano porterà sicuramente la sua esperienza e il suo umorismo partenopeo al programma, promettendo scintille.

Un video annuncio carico di ironia

L'annuncio dei nuovi conduttori è stato accompagnato da un video pubblicato sull'account Instagram ufficiale della piattaforma. Il filmato, che vede protagonisti Siani e Pintus, è carico di ironia e anticipa il clima di divertimento che caratterizzerà la nuova edizione dello show.

Quando vedremo la nuova edizione?

Sebbene la data di rilascio non sia stata ancora annunciata ufficialmente, è probabile che la quinta edizione di "LOL - Chi ride è fuori" seguirà la tradizione delle stagioni precedenti, debuttando nei primi mesi del 2025. Con questo cambio di conduzione, "LOL - Chi ride è fuori" si prepara a una nuova era. L'energia comica di Pintus e Siani promette di portare una ventata di freschezza al format, mantenendo intatto lo spirito esilarante che ha reso il programma un successo. I fan non vedono l'ora di scoprire quali sorprese e risate li attendono in questa nuova avventura comica.